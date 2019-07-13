جريمة

أبويا اتقتل..حكاية شهادة كشفت جريمة «العجوز والخائن»

جريمة قتل تكشفت ملابساتها بعد مرور 10 أيام على دفن جثة المجني عليه، شهادة أحد الأشخاص أزاحت الستار عن ملابسات مقتل عجوز خنقا على يد عامل بمطعم
تحرير:محمد الشاملي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
"البقاء لله".. "سبحانه له الدوام"، هكذا تلقى "مصطفى" واجب العزاء في وفاة والده العجوز، حاول الأهل والأحباب مساندته في تلك الظروف الحالكة، طمأنوه على أن أباه رحل عن الدنيا تاركا سيرة عطرة، مطالبين إياه بالترحم عليه وطلب المغفرة له من المولى عز وجل، ومع رحيل الجميع وفض سرادق العزاء عادل الشاب إلى المنزل، وقعت عيناه على غرفة والده، بينما تدمع عيناه حزنا على رحيل "السند"، لتمر الأيام الأولى التي أعقبت الوفاة متثاقلة على الابن والأسرة كاملة، حتى حدث أمر يقترب من الخيال أو الأفلام السينمائية تبدلت مع الأمور رأسا على عقب.
10 أيام مرت على وفاة "كمال" عن عمر ناهز الـ75 سنة، لم تنقطع خلالها زيارة أسرته لقبره الكائن في منطقة مقابر الدراسة في محافظة القاهرة، حتى جمعت جلسة ودية بين نجل المتوفى "الذي يعمل أمين مخزن" وصاحب مطعم في نفس المنطقة محل سكنه، أخبره بشيء جلل "أبوك اتقتل مش وفاة طبيعية". حاول ابن الـ30 سنة استجماع قوته
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة رجل وزوجته وطفليهما في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب زوج وزوجته وطفلاهما، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام كافيتريا السوهاجى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلها 4 من أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة زوجين وطفليهما ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

«حكم التعدي على ضباط البدرشين» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
جثة

مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق بمنزلها

«تعددت الأسباب والموت واحد».. تلك المقولة ربما تعد أبلغ تعبير عن تلك الواقعة التى شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية، والتى نجمل تفاصيلها فى السطور التالية. ففى إحدى قرى محافظة القليوبية، لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بعدما قفزت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، هربا من ألسنة النيران التى شبت فى المنزل. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها.
طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
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جثة

ذبحها والتقط سيلفي بجوارها.. جريمة «كوافيرة السلام»

جريمة شكلت لغزا محيرا، عكف رجال البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، الأمر غريب الاطوار، المعطيات لدى قوات الشرطة فور وصولهم محل البلاغ الذي وصل إلى قسم شرطة أول السلام من مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعاصمة هي العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها الكائنة بنطاق المركز، الضحية تعمل في محل كوافير "بيوتي سنتر" بها طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة، بركة من الدماء آخر ما تبقى من الجريمة البشعة التي وقعت بين جدران تلك الشقة.
جريمة-حلوان (2)

«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
متهم-بجريمة-قتل

«دموع وندم».. مشاهد من اعترافات قاتل زوجين بالزيتون

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم بقتل زوجين مسنين بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، وأدلى المتهم خلال جلسة اليوم باعترافات تفصيلية للحادث المأساوي، مشيرا إلى أن دافع سرقة أموال المجني عليهما كان هدفه ولم يخطط لقتلهما، مشيرا في أقواله «ياريت اللي عنده فلوس فى بيته ميقولش لحد»، قبل أن تستعجل النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وتحريات المباحث النهائية حول الحادث.
جثة-فى-شقة

التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
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