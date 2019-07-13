أبويا اتقتل..حكاية شهادة كشفت جريمة «العجوز والخائن»
جريمة قتل تكشفت ملابساتها بعد مرور 10 أيام على دفن جثة المجني عليه، شهادة أحد الأشخاص أزاحت الستار عن ملابسات مقتل عجوز خنقا على يد عامل بمطعم
تحرير:محمد الشاملي
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
جثة - تعبيرية
"البقاء لله".. "سبحانه له الدوام"، هكذا تلقى "مصطفى" واجب العزاء في وفاة والده العجوز، حاول الأهل والأحباب مساندته في تلك الظروف الحالكة، طمأنوه على أن أباه رحل عن الدنيا تاركا سيرة عطرة، مطالبين إياه بالترحم عليه وطلب المغفرة له من المولى عز وجل، ومع رحيل الجميع وفض سرادق العزاء عادل الشاب إلى المنزل، وقعت عيناه على غرفة والده، بينما تدمع عيناه حزنا على رحيل "السند"، لتمر الأيام الأولى التي أعقبت الوفاة متثاقلة على الابن والأسرة كاملة، حتى حدث أمر يقترب من الخيال أو الأفلام السينمائية تبدلت مع الأمور رأسا على عقب.
10 أيام مرت على وفاة "كمال" عن عمر ناهز الـ75 سنة، لم تنقطع خلالها زيارة أسرته لقبره الكائن في منطقة مقابر الدراسة في محافظة القاهرة، حتى جمعت جلسة ودية بين نجل المتوفى "الذي يعمل أمين مخزن" وصاحب مطعم في نفس المنطقة محل سكنه، أخبره بشيء جلل "أبوك اتقتل مش وفاة طبيعية".
حاول ابن الـ30 سنة استجماع قوته
10 أيام مرت على وفاة "كمال" عن عمر ناهز الـ75 سنة، لم تنقطع خلالها زيارة أسرته لقبره الكائن في منطقة مقابر الدراسة في محافظة القاهرة، حتى جمعت جلسة ودية بين نجل المتوفى "الذي يعمل أمين مخزن" وصاحب مطعم في نفس المنطقة محل سكنه، أخبره بشيء جلل "أبوك اتقتل مش وفاة طبيعية".
حاول ابن الـ30 سنة استجماع قوته واستيعاب الكلمات التي وقعت على مسامعه للتو، بادر بسؤال صاحب المطعم: "إنت متأكد من كلامك؟"، فجاءت الصاعقة حاضرة عندما رد الأخير بشكل قاطع: "أنا شاكك في الواد عيد اللي كان شغال عندي".
بدأ صاحب المطعم في تفسير حديثه، مشيرا إلى أن "عيد" ترك المطعم لمدة ساعة في وقت متزامن لاكتشاف وفاة الرجل العجوز صاحب الـ75 سنة، متذكرا حالته وقت عودته: "كان متبهدل وهدومه مش مظبوطة وخرابيش في وشه ورقبته".
لم يتردد "مصطفى" في إبلاغ الشرطة، أسرع إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، طلب مقابلة المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة المباحث الذي سمح له بالدخول، وأخبره أنه يشك في وفاته وأنها ليست طبيعية وقص عليه المعلومات الجديدة المتوافرة لديه، معلقا: "عاوز أطلع أبويا من تربته علشان أجيب حقه".
أخرج رئيس المباحث ملف القضية التي ظن بأنها أغلقت مع دفن المتوفى، وجاء في المعاينة آنذاك بالعثور على جثة بائع مقتول داخل شقته بمنطقة صفط اللبن.
أخطر رئيس المباحث اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، بتطورات القضية، ووجه الأخير بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وبمشاركة فرقة الغرب للتأكد من صحة المعلومات الجديدة.
انطلق أعضاء فريق البحث إلى محل الواقعة يترأسهم العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل الفرقة، لجمع المعلومات وإعادة سماع أقوال شهود العيان، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط عقار المتوفى وأيضا المواجهة للمحل الذي يعمل فيه المشتبه به الرئيسي.
جهود البحث والتحري توصلت إلى صحة الواقعة ووجود شبهة جنائية، وأن الجاني ويدعى "عيد.ب.ب"، 45 سنة، عامل بمطعم، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، كما تبين تركه المطعم في وقت متزامن لاكتشاف الجريمة، وهروبه للاختباء بمحافظة القليوبية.
فور إخطاره وجه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بضبط المتهم بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأمورية ضمت الرائد مجدي عوض، معاون أول مباحث بولاق الدكرور، والنقيب كريم عبد الرازق، مستهدفة شقة سكنية محل اختباء المتهم، وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.
أمام رجال المباحث أقر المتهم بجريمته، مشيرا إلى اقتراضه مبلغ 10 آلاف جنيه من المجني عليه لإقامة مطعم، إلا أنه أنفق المبلغ المالي ولدى مطالبة المجني عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله، وجه للشقة سكن المجني عليه وعقب دخوله دفعه أرضًا وخنقه بحبل فأودى بحياته وفر هاربا، فتم عرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضا: قتيل في مشاجرة بين عائلتين على بئر صرف بالبحيرة