في 3 دقائق.. كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية؟
أسبوع من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لاستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام
تحرير:محمد الشاملي
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
قوات الشرطة
مداهمات بؤر إجرامية، مطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تلخص هذه الكلمات جهود الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها وزارة الداخلية طوال الأسبوعين الماضيين تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
وخلال الأسبوع المنقضي وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها 889 متهما.
عُثر
وخلال الأسبوع المنقضي وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها 889 متهما.
عُثر بحوزة المتهمين على 12 قطعة سلاح ناري و20 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 قطع سلاح أبيض والقبض على 15 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت (2.55 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 976 جرام لمخدر الهيروين) فضلا عن تنفيذ 4 آلاف و931 حكما قضائيا متنوعا وتأمين تنفيذ 30 قرار إزالة وضبط 1008 قضايا متنوعة أخرى.
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 892 قطعة سلاح ناري و1457 قطعة سلاح أبيض و1430 طلقة مختلفة الأعيرة وتنفيذ 511 ألفا و933 حكما قضائيا تتصدرها أحكام الغرامة بـ263 ألفا، وضبط 859 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 932 متهما بحوزتهم 54 كجم حشيش، 78 كجم بانجو، 412 جراما لإيون، 11 كجم هيروين، 450 جرام فودو، 2 كجم إستروكس و72 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع.
ونجحت الجهود الأمنية في الإيقاع بـ18 تشكيلا عصابيا ضموا 52 متهما ارتكبوا 105 حوادث سرقة متنوعة، وضبط 165 قضية أحداث، وضبط 7788 قضية مرافق عامة. وإعادة 25 سيارة مُبلغ بسرقتها إضافة إلى كشف غموض 48 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 63 متهما.
كما تم تأمين تنفيذ 680 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، الأوقاف، ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وتحرير 232036 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 38432 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و270 قيادة تحت تأثير مخدر، وذلك تحت إشراف اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية للمرور.
في مجال الأمن الاقتصادي -الذي يضم 7 إدارات- أمكن ضبط 6991 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات وزنت 102,159 طن، و97 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء تزن 645, 7 طن مقابل 87 ألفا و438
قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 53,572,132 جنيه.
بالانتقال إلى جهود الأجهزة الأمنية في مجال قضايا التهرب الضريبى أسفرت عن ضبط 728 قضية، بلغ حجم التعاملات فيها مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح في 125 قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 339 ألفا و576 جنيهًا.
وشملت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ضبط 14 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "النقد والتهريب – الإختلاس والإضرار بالمال العام"، بقيمة بلغت 40 مليون جنيه مصري، ومليون و425 ألفا عملات أجنبية مختلفة في الوقت الذي تم ضبط 395 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية وتأمين 710 لنشات وبواخر سياحية.
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