شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.

واختتم طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى في 25 يونيو الماضي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018-2019 بمادة الأدب والنصوص والمطالعة، بينما انتهت امتحانات القسم العلمي في 29 يونيو. وسادت حالة من الهدوء في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم