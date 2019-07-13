رياضة

تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م
طارق حامد
طارق حامد
أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن طارق حامد، تلقى عرضًا من اتحاد جدة السعودي، مقابل مبلغ مليوني دولار لنادي الزمالك، و1.5 مليون دولار للاعب، وأن طارق أبلغ إدارة الفريق الأبيض برغبته في خوض التجربة الاحترافية، نظير ما قدمه للنادي من مستوى خلال الفترة الماضية، علما بأن النادي
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نجم الزمالك السابق يتحدث عن رحيل طارق حامد

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كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد أن ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب حصل على موافقة من إدارة القلعة البيضاء على الإعارة لفريق الاتحاد فى الموسم المقبل 2019- 2020. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيًّا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقي عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".
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