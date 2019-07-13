تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٥ م

طارق حامد

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية، إلى أن طارق حامد، تلقى عرضًا من اتحاد جدة السعودي، مقابل مبلغ مليوني دولار لنادي الزمالك، و1.5 مليون دولار للاعب، وأن طارق أبلغ إدارة الفريق الأبيض برغبته في خوض التجربة الاحترافية، نظير ما قدمه للنادي من مستوى خلال الفترة الماضية، علما بأن النادي