انطلاق منافسات بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

ستريت وورك اوت

انطلقت منذ قليل فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست واللاعب الدولي البلغاري فيكتور واللاعب الدولي الجنوب إفريقي سميث،ويشارك في البطولة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.

وبدأت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية بتصفية منطقة القاهرة، وأقيمت يوم الجمعة قبل الماضي، ثم تصفية منطقة الإسكندرية ووجه بحري، وأقيمت يوم الأحد، ومنطقة القناة وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي. وتضم قائمة المشاركين في البطولة كلًا من: إبراهيم عبد الرحمن، أحمد بدران، أحمد عمارة، أحمد عصام، أشرف عادل، أحمد