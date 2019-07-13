إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

انقلاب أتوبيس في ترعة بكفر الشيخ

استقبل مستشفى مطوبس المركزى 6 مصابين، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس ركاب فى ترعة على طريق برمبال منية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق برمبال منية المرشد نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف والأهالى إلى استقبال مستشفى مطوبس المركزى لتلقى العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص، من قبل رجال المباحث والحماية المدنية والمرور بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، تبين اختلال عجلة القيادة من قائد الأتوبيس نتج عن ذلك إنقلابة فى الترعة. أسفر الحادث عن إصابة كل من: سعيد محمد عبد الجواد، 25 عاما، مصاب بجرح بالوجة وخلع بالكتف، وعلاء علي أبو شريف، 25