جريمة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
انقلاب أتوبيس في ترعة بكفر الشيخ
انقلاب أتوبيس في ترعة بكفر الشيخ
استقبل مستشفى مطوبس المركزى 6 مصابين، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس ركاب فى ترعة على طريق برمبال منية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق برمبال منية المرشد نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف والأهالى إلى استقبال مستشفى مطوبس المركزى لتلقى العلاج اللازم.
بالانتقال والفحص، من قبل رجال المباحث والحماية المدنية والمرور بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، تبين اختلال عجلة القيادة من قائد الأتوبيس نتج عن ذلك إنقلابة فى الترعة. أسفر الحادث عن إصابة كل من: سعيد محمد عبد الجواد، 25 عاما، مصاب بجرح بالوجة وخلع بالكتف، وعلاء علي أبو شريف، 25
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سلعوة.

إصابة 14 بينهم 5 أطفال عقرهم حيوان مجهول ببني سويف

أصيب 14 شخصا بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، بالوجه والرأس بعد أن عقرهم حيوان مجهول يشبه "السلعوة" في 5 قرى بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي 14 شخصا وهم "مصطفى عبد الغنى محمود" 64 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"أحمد رجب مراد" 6 سنوات، مقيم بقرية القضابى، و"أحمد نور الدين" 23 سنة، مقيم بقرية القضابى، و"منة رزق على" 9 سنوات مقيمة بقرية الفنت الشرقية، و"محمد طه حنفي" 8 سنوات، مقيم بقرية الزرابى، و"مصطفى أحمد عبد الرحيم" 12 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية.
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«أنا القاتل».. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها خنقا

قرابة العام حاول فرد أمن إداري إقناع زوجته بالعودة إلى عش الزوجية واستكمال حياتهما معا، مطالبا إياها بطرد الوساوس الشيطانية التي تزيد من إصرارها على كتابة نهاية رباط الدين والدم الذي ربطهما منذ عقد قرانهما قبل 11 سنة في حضور الأهل والأحباب إلا أن تمسك الزوجة بمطلب واحد دون سواه "الطلاق" زاد الأمور تعقيدا، فاستشاط رب الأسرة غضبا، لاسيما أنه يرى عقد أسرته تنفرط حباته أمام عينيه دون أن يقدر على فعل شيء يساهم في الحفاظ على تماسك "العقد" فما كان منه إلا ارتكاب جريمة قتل.
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حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.
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زوج للقاضي: «سحرتني بجمالها وفي الآخر طلع بوتيكس»

أقام موظف حكومي دعوى نشوز ضد زوجته فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لهجر زوجته مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه مرة ثانية، بعد سابقة إصرارها على عدم الإنجاب لمدة 3 سنوات، بجانب إنفاقها أغلب مصروف المنزل على احتياجات التجميل التى تستخدمها بإسراف، وطالب الزوج فى دعواه بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه، لتطليقها دون الالتزام بسداد نفقة لها، قائلًا على هامش دعواه: «يغور الجمال اللي ييجي على الراجل بخسارة راحته جوه بيته وفلوسه، وكمان يقل من قيمته قدام الناس».
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مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بإقليمي الصف

تسبب حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالجيزة، بالقرب من منطقة الصف، اليوم الأحد، في مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين إحداهما نقل بالقرب من مدخل الصف بالطريق الإقليمي، وسقوط قتلى ومصابين، وبانتقال فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف تبين مصرع وإصابة 7 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، فيما تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير.
متهمو مزرعة الدواجن

حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة

«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.
انقلاب-اتوبيس

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بجوار كمين بركة نجع حمادي اتجاه طريق فرشوط، والبداية جاءت بتلقي اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، بمصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس شركة نورس للنقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين والمتوفين لمستشفيي قنا العام ونجع حمادي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري تحقيقات النيابة.
اغتصاب

بعد الاعتداء الجنسي على معاقتين.. تعرف العقوبة

أثار تداول خبرين بشأن احتجاز معاقة ذهنيًا واغتصابها لمدة شهرا فى منطقة الطالبية بالجيزة، وخطف طفلة ثانية بالقليوبية وهى من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم وضعاف السمع" والتعدى عليها أيضًا، حالة من الاستياء من بشاعة الحادثتين، وإعلان المجلس القومي للأمومة والطفولة بيانًا بالتدخل للدعم القانوني والنفسي والصحي للضحيتين، وبشأن الأخبار المغلوطة بشأن الزواج وإعفاء أحد المتهمين من العقوبة وهو ما لم يحدث، نوضح فى السطور التالية عقوبة الاغتصاب والترتيبات القانونية فى حالة الاعتداء على قاصر وفى حالة الزواج من الضحية.
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