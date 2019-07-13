جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م

نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.

ويدرس باريس عقاب نيمار وحرمانه من مكافآته هذا الشهر، بسبب غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، رغم تأكيد المتحدثة باسم اللاعب تأخر اللاعب في هذه الفترة من الموسم، جاء بالاتفاق مع سان جيرمان، قبل توقيعه على عقود انتقاله لباريس. ولا يزال برشلونة يحاول بشتى الطرق إعادة نيمار لكامب نو، خاصة بعدما