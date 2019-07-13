رياضة

جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
نيمار
نيمار
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.
ويدرس باريس عقاب نيمار وحرمانه من مكافآته هذا الشهر، بسبب غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، رغم تأكيد المتحدثة باسم اللاعب تأخر اللاعب في هذه الفترة من الموسم، جاء بالاتفاق مع سان جيرمان، قبل توقيعه على عقود انتقاله لباريس. ولا يزال برشلونة يحاول بشتى الطرق إعادة نيمار لكامب نو، خاصة بعدما
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نيمار

عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
نيمار

نيمار يثير غضب سان جيرمان بمقابلة رونالدو

التقى نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، في مدينة تورينو الإيطالية أمس الثلاثاء، وذلك من أجل تصوير أحد الإعلانات مع النجم البرتغالي. ويملك النجمان عقد رعاية مع نفس شركة الملابس الرياضية، ولكن لم توضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ما إذا كان الثنائي التقيا من أجل التصوير لنفس الشركة أم لأمر آخر، وتأتي تلك المقابلة في الوقت الذي تحوم فيه الكثير من الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان، لرغبته الشديدة في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي.
نيمار

باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.
نيمار

ليوناردو يضع شرطا لرحيل نيمار عن سان جيرمان

أعرب ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، عن استعداده للسماح للنجم البرازيلي نيمار بالرحيل عن الفريق الفرنسي هذا الصيف، في حال تلقى سان جيرمان العرض المناسب، ويرتبط اسم نيمار بقوة بالعودة من جديد إلى برشلونة، وبدأ في افتعال الأزمات بعدم الانضمام إلى الفريق الفرنسي أمس الإثنين تمهيدًا لبدء الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وقال ليوناردو: "الأمر واضح للجميع، في كرة القدم يمكن أن تقول شيئا ما ومن ثم يتغير الأمر مباشرة في اليوم التالي، الأمر لا يصدق، ولكن هذا هو حال الكرة".
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