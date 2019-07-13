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فرنسا تعتقل 21 مهاجرا إفريقيا اقتحموا مقبرة (فيديو)

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت اعتقال 21 مهاجرًا إفريقيًا بعد اقتحامهم أمس مقبرة "بانثيون" الشهيرة، التي يرقد فيها العديد من الشخصيات الفرنسية، للمطالبة بوثائق إقامة رسمية في البلاد. وأوردت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الفرنسية القول إن المعتقلين المذكورين سيظلون قيد الاحتجاز حتى يتم التحقيق معهم في انتهاكهم للتشريعات. وقال الادعاء الفرنسي في العاصمة باريس إن أحد المتظاهرين تم اعتقاله بتهمة العنف ضد قوات الشرطة ومن المقرر أن تتم محاكمته غدا الأحد.
من جهة أخرى، تجمع حشدٌ صغير خارج مقر للشرطة بباريس حيث يتم احتجاز المهاجرين منددين بالاعتقال ومطالبين بإطلاق سراح من تم احتجازهم.وكانت قوات الأمن الفرنسية قد اعتقلت الجمعة الماضية 37 شخصاً بعدما اقتحم حوالي 700 مهاجر غير شرعي مقبرة "بانثيون".وبحسب موقع قناة الحرة الأمريكية، فإن بعض المعتصمين في المكان
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قنبلة-على-تلفزيون-اوكرانى (4)

بسبب بوتين.. مجهولون يلقون قنبلة على قناة أوكرانية

رمى مجهولون قنبلة على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية، اليوم السبت، بعدما أعلنت أنها تنوي بث وثائقي مثير للجدل تتخلّله مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يؤد الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 03:40 فجرا، ووصفه المسؤولون بأنه إرهابي إلى إصابات، لكنّه ألحق أضرارا بالشعار المثبّت على واجهة مكاتب قناة "112 أوكرانيا"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وشددت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن المسؤول عن الهجوم.
منظومة S-400 الدفاعية

الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400

اختارت تركيا أن تسير في اتجاه هادم للعلاقات التي تجمعها بالولايات المتحدة بعد أن استلمت أولى دفعات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهي خطوة عارضتها واشنطن بقوة على مدى الأعوام القليلة الماضية. تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.
حريق كنيسة الأنبا بولا

الإعلام الإسرائيلي: حريق جديد.. والأسباب مجهولة

وقع، اليوم السبت، حريق جديد في إسرائيل، إذ اشتعل النقب الغربي، دون أن معرفة أية أسباب للحريق، وبعدها سمع السكان دوي صافرات الإنذار، وذلك بحسب أعلنته قناة "كان" العبرية، التي أوضحت أن الحريق اندلع بالقرب من غابة "بئيري" في النقب الغربي جنوب البلاد، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، أو ما إذا كان ناجما عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة أم لا، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأن صافرات الإنذار كانت دوت صباح اليوم في محيط قطاع غزة عن طريق الخطأ.
ترامب (1)

لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، رغم زيادة التوتر بين البلدين، بعد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في خطوة مفاجئة ربما تحمل الكثير من التكهنات. وفي إطار العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلنت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في 24 يونيو الماضي، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن واشنطن عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي لها.
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تدريب-رمسيس 2019 (4)

بمشاركة قوات مصرية وفرنسية: رمسيس يختتم فعالياته بحرا وجوا

على مسرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة القوات الفرنسية اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى "رمسيس 2019" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا والذى استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
ترامب

بعد مظاهرات بأمريكا.. رسالة قاسية من ترامب للمهاجرين

في ظل تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التى يعيشها نزلاء هذه المراكز، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين بعدم القدوم إلى أمريكا إذا كانوا غير راضين عن ظروفهم في هذه المراكز. وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بظروفهم في مراكز الاحتجاز التي تم إنشاؤها سريعًا، عليهم ألا يأتوا، وكل المشكلات ستحل".
مفاعل نووي إيراني

رسالة أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بسبب اليورانيوم

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، طالما واصلت تنفيذ تعهداتها، داعيا طهران إلى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي.. وجاءت الدعوة بالتزامن مع تحذيرات فرنسية لإيران، من اتخاذ أي إجراءات تجعل الاتفاق "محل شك"، في أعقاب تجاوز الأخيرة، الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".
الشرطة-الفرنسية (3)

المسلح طليقا.. تفاصيل إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب وكالة "رويترز". وأوضح المدعي في بريست جان فيليب ريكابي، أن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة. وأكد ريبابي في تصريح لـ"رويترز"، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
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