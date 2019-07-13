رياضة

الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة والمحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وارتبط اسم أحمد إسماعيل بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وأكدت بعض التقارير الصحفية الاتفاق بين مسؤولي الزمالك واللاعب، لكن منذ قليل أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، وحضر لمقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود، وإعلان النادي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.
وحسم الأهلي تعاقده مع اللاعب في ظل مفاوضات نادي الزمالك لضمه ومحاولة التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأبيض حيث يعتبر أحمد إسماعيل أحد ناشئ نادي الزمالك، وهو ماجعل إدارة القلعة البيضاء تطمئن لإتمام الصفقة قبل أن يعلن الأهلي عن حسمها لصالحه منذ قليل. وعلق رؤوف عبد القادر على صفقة أحمد اسماعيل قائلًا:
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وزير الرياضة يشهد بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق إلى مركز شباب الجزيرة لمتابعة منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها المركز، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث،
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بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
نيمار

جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.
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رئيس الزمالك يسخر من الخطيب بعد خطف ثلاثي الأهلي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.
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قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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