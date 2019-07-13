الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة (صور)

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

محمود الخطيب

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة والمحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وارتبط اسم أحمد إسماعيل بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وأكدت بعض التقارير الصحفية الاتفاق بين مسؤولي الزمالك واللاعب، لكن منذ قليل أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، وحضر لمقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود، وإعلان النادي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.

وحسم الأهلي تعاقده مع اللاعب في ظل مفاوضات نادي الزمالك لضمه ومحاولة التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأبيض حيث يعتبر أحمد إسماعيل أحد ناشئ نادي الزمالك، وهو ماجعل إدارة القلعة البيضاء تطمئن لإتمام الصفقة قبل أن يعلن الأهلي عن حسمها لصالحه منذ قليل. وعلق رؤوف عبد القادر على صفقة أحمد اسماعيل قائلًا: