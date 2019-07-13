بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

الزمالك

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.

وكان الزمالك قد دخل في معسكر مغلق بقبرص منذ بداية الشهر الجاري وخاض خلال هذه الفترة 4 مباريات ودية، حيث التقى في المباراة الأولى مع فريق ليماسول بطل قبرص وانتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 3-4، بنما كان اللقاء الثاني مع فريق فاموجستا وانتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وحقق الفارس الأبيض الفوز