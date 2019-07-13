رياضة

بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
الزمالك
الزمالك
وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
وكان الزمالك قد دخل في معسكر مغلق بقبرص منذ بداية الشهر الجاري وخاض خلال هذه الفترة 4 مباريات ودية، حيث التقى في المباراة الأولى مع فريق ليماسول بطل قبرص وانتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 3-4، بنما كان اللقاء الثاني مع فريق فاموجستا وانتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وحقق الفارس الأبيض الفوز
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وزير الرياضة يشهد بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق إلى مركز شباب الجزيرة لمتابعة منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها المركز، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث،
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الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة (صور)

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة والمحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وارتبط اسم أحمد إسماعيل بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وأكدت بعض التقارير الصحفية الاتفاق بين مسؤولي الزمالك واللاعب، لكن منذ قليل أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، وحضر لمقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود، وإعلان النادي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.
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جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.
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مران الزمالك.. دروس خصوصية للمهاجمين ومحاضرة فيديو

ألقى خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين فى الفندق قبل المران اليوم حيث عرض فيديو لمباراة انورثوسيس فاماغوستا الودية التي أقيمت أمس الإثنين شرح خلالها السلبيات والإيجابيات في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3، كما قام أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق بشرح معدلات جري اللاعبين والحالة البدنية لكل لاعب، حيث قاد أنطونيو مدرب الأحمال تدريبات إحماء للاعبين فى بداية المران اليوم، حيث ينتهج أسلوبا جديدا عن طريق الأساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
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