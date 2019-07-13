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رابعة الثانوية العامة: حلمي الوصول لمكانة مجدي يعقوب

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
رحاب بجانب والدتها
رحاب بجانب والدتها
قالت رحاب ممدوح محمد بكر، الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات بمحافظة البحيرة ابنة قرية كوم زمران بالدلنجات، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة البحيرة في نتيجة الثانوية العامة بمجموع 408، إن حلمها الوصول إلى مكانة الدكتور مجدى يعقوب الذي تعتبره مثلها الأعلى. وأضافت رحاب أن والدها كان قبل وفاته يحفزها ويأتي لها بالجرايد التي تحتوي على أسماء وصور الأوائل، ما شجعها على التفوق، وكانت تتمنى أن يكون معها في هذه اللحظة، معربة عن رغبتها في الحصول على منحة في الجامعة الألمانية لتحقيق طموحاتها في مجال الطب.
وأشارت إلى أنها بدأت المذاكرة تدريجيا حتى وصلت إلى 10 ساعات يوميا، وكانت متوقعة مجموعها ولم تحصل على دروس خصوصية وإنما مجموعات تقوية وساعدتها شقيقتها "دعاء" طالبة بكلية الصيدلية في مادة الكيمياء وشقيقها المهندس "خالد" في مادة الفيزياء.ولفتت إلى أن لها خمسة أشقاء، "مروة" متزوجة و"خالد" مهندس، ودعاء بكلية
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مظاهرات-السودان (1)

آلاف يتظاهرون بالسودان في ذكرى مرور 40 يوما على الفض

قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بححس "رويترز". وهذه الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين اليوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.
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شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.
المتحدث-العسكري

بيان تحذيري من القوات المسلحة بشأن الكليات العسكرية

حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل في القوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وشددت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مروان-اول-الثانوية العامة (1)

رغم إصابته بالتوحد.. «مروان» أول الثانوية علمي رياضة

«إن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملًا».. بهذه الكلمات عبرَّ والد «مروان وحيد عبدالله عواد» ابن مركز ومدينة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، عن فرحته بحصول نجله على المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة، شعبة «علمي رياضة»، بمجموع 405 درجات، وذلك بنسبة مئوية بلغت 98.9%، منوهًا بأن الله ابتلاه بمرض «التوحد»، إلا أن المكافأة كانت عظيمة، إذ إنه أصغر إخواته، كونه الثالث بعد شقيقه الأكبر، الحاصل على بكالوريوس تجارة، وشقيقته، مدرسة ألعاب، فيما نوهَّ الفتى بأن دخوله كلية الهندسة، قسم المعمار، سيكون هو رغبته الأولى في التنسيق.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم-يعتمد-نتيجة-الثانوية-العامة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 78.6%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وهنأ الأوائل هاتفيا، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الذي أعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، وبلغ عدد الأوائل 40 طالبا: 34 طالبا بالتعليم العام، اثنين بمدارس المتفوقين STEM، واحد من ذوي القدرات الخاصة، 3 "دمج"، مضيفا أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغ 14 طالبا، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.
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«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.
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مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.
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