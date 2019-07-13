رابعة الثانوية العامة: حلمي الوصول لمكانة مجدي يعقوب

تحرير:محمود عبد الصبور ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

رحاب بجانب والدتها

قالت رحاب ممدوح محمد بكر، الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات بمحافظة البحيرة ابنة قرية كوم زمران بالدلنجات، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة البحيرة في نتيجة الثانوية العامة بمجموع 408، إن حلمها الوصول إلى مكانة الدكتور مجدى يعقوب الذي تعتبره مثلها الأعلى. وأضافت رحاب أن والدها كان قبل وفاته يحفزها ويأتي لها بالجرايد التي تحتوي على أسماء وصور الأوائل، ما شجعها على التفوق، وكانت تتمنى أن يكون معها في هذه اللحظة، معربة عن رغبتها في الحصول على منحة في الجامعة الألمانية لتحقيق طموحاتها في مجال الطب.

وأشارت إلى أنها بدأت المذاكرة تدريجيا حتى وصلت إلى 10 ساعات يوميا، وكانت متوقعة مجموعها ولم تحصل على دروس خصوصية وإنما مجموعات تقوية وساعدتها شقيقتها "دعاء" طالبة بكلية الصيدلية في مادة الكيمياء وشقيقها المهندس "خالد" في مادة الفيزياء.ولفتت إلى أن لها خمسة أشقاء، "مروة" متزوجة و"خالد" مهندس، ودعاء بكلية