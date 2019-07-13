ذبحها والتقط سيلفي بجوارها.. جريمة «كوافيرة السلام»

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

جثة

جريمة شكلت لغزا محيرا، عكف رجال البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، الأمر غريب الاطوار، المعطيات لدى قوات الشرطة فور وصولهم محل البلاغ الذي وصل إلى قسم شرطة أول السلام من مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعاصمة هي العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها الكائنة بنطاق المركز، الضحية تعمل في محل كوافير "بيوتي سنتر" بها طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة، بركة من الدماء آخر ما تبقى من الجريمة البشعة التي وقعت بين جدران تلك الشقة.

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط مباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة لكشف ملابسات "الجريمة اللغز". عكف رجال المباحث على فحص علاقات المجني عليها والوقوف على وجود خلافات بينها وآخرين، ومراجعة قائمة المترددين على

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط مباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة لكشف ملابسات "الجريمة اللغز".



عكف رجال المباحث على فحص علاقات المجني عليها والوقوف على وجود خلافات بينها وآخرين، ومراجعة قائمة المترددين على العقار عامة وشقتها خاصة، وفحص كاميرات المراقبة المُثبتة بالمحلات التجارية المتاخمة من العقار محل الواقعة.



جهود البحث توصلت إلى أن المشتبه به الرئيسي عامل يقيم بمحافظة دمياط، تربطه علاقة بالضحية، فانطلقت مأمورية لضبطه بالتنسيق مع أمن دمياط، كُللت بالنجاح إذ ألقت القوات القبض عليه.



حاول المتهم إنكار ارتكابه الجريمة، لكن فحص هاتفه المحمول كان كلمة الفصل إذ عُثر على صورة التقطها الجاني بجوار الجثة عقب انتهاء فعلته.



