جريمة

ذبحها والتقط سيلفي بجوارها.. جريمة «كوافيرة السلام»

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
جثة
جثة
جريمة شكلت لغزا محيرا، عكف رجال البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، الأمر غريب الاطوار، المعطيات لدى قوات الشرطة فور وصولهم محل البلاغ الذي وصل إلى قسم شرطة أول السلام من مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعاصمة هي العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها الكائنة بنطاق المركز، الضحية تعمل في محل كوافير "بيوتي سنتر" بها طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة، بركة من الدماء آخر ما تبقى من الجريمة البشعة التي وقعت بين جدران تلك الشقة.
فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط مباحث العاصمة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة لكشف ملابسات "الجريمة اللغز". عكف رجال المباحث على فحص علاقات المجني عليها والوقوف على وجود خلافات بينها وآخرين، ومراجعة قائمة المترددين على
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انهيار-صومعة-قمح-فى-المنيا (5)

لحظة انهيار صومعة قمح بها 3 آلاف طن بالمنيا (فيديو)

تداول عدد من ناشطي موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للحظة انهيار صومعة قمح في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي انهارت، الاثنين الماضي، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر بمديرية تموين المنيا، في تصريحات لها، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، وثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي. وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت بلاغًا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، دون وقوع ضحايا بشرية.
انقلاب-اتوبيس-فى ترعة-بكفر-الشيخ

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بكفر الشيخ

استقبل مستشفى مطوبس المركزى 6 مصابين، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس ركاب فى ترعة على طريق برمبال منية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق برمبال منية المرشد نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف والأهالى إلى استقبال مستشفى مطوبس المركزى لتلقى العلاج اللازم.
الشرطة‎تامين- (1)

في 3 دقائق.. كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية؟

مداهمات بؤر إجرامية، مطاردة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس - فودو"، ملاحقات هاربين من أحكام قضائية، حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تلخص هذه الكلمات جهود الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها وزارة الداخلية طوال الأسبوعين الماضيين تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
سلعوة.

إصابة 14 بينهم 5 أطفال عقرهم حيوان مجهول ببني سويف

أصيب 14 شخصا بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، بالوجه والرأس بعد أن عقرهم حيوان مجهول يشبه "السلعوة" في 5 قرى بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي 14 شخصا وهم "مصطفى عبد الغنى محمود" 64 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"أحمد رجب مراد" 6 سنوات، مقيم بقرية القضابى، و"أحمد نور الدين" 23 سنة، مقيم بقرية القضابى، و"منة رزق على" 9 سنوات مقيمة بقرية الفنت الشرقية، و"محمد طه حنفي" 8 سنوات، مقيم بقرية الزرابى، و"مصطفى أحمد عبد الرحيم" 12 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية.
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جثة-فى-شقة

التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
جثة (1)

طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف ليلة أمس السبت وخيم السكون نسبيًّا على منطقة خلف باتا بكورنيش القناطر الخيرية، لا سيما مع قيام أصحاب الأنشطة بإغلاق محالهم التجارية، وفجأة انطلقت صرخات مدوية هرع على أثرها عدد من المواطنين نحو مصدر الصوت، لاستبيان الأمر فوجدوا إحدى السيدات غارقة في دمائها وبصحبتها رجل البعض يعرف أنها زوجته، وحمل الزوج زوجته المصابة وصعد بها إلى محل سكنهما وتركها ونزل مسرعا وعادت الصرخات تعلو من جديدة فتطوع بعض الأهالي في الصعود إلى الشقة وكانت المفاجأة.
طعنات-سكين-جريمة

بركة دم في 60 ثانية.. جريمة «هيام والخال والسكين»

لم يخطر ببال أيمن، فني تكييف، أن غضب رفيقة دربه وذهابها للإقامة بمنزل خالها سيكون سببا في قتله في غضون 60 ثانية، إذ تحول المشهد داخل شقة خال زوجته لبركة دماء، تعالت صيحات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: "أيمن مات"، لتنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقته؛ بسبب خلافات أسرية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الحادث، فيما استعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
طعنات-سكين-جريمة

زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح

وقع اختياره عليها وتزوجها بعدما توسم فيها الخير وعاهدته على الوفاء والإخلاص منذ أن وطئت قدماها بيته، كان حلمه أن يعيش حياة هادئة وأن ينجب منها أطفالا يحملون اسمه ولم يتخيل يوما أن زوجته لن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها وتبخر كلامها وذهب أدراج الرياح، لم يبخل عليها يوما، يكد ويشقى، يخرج صباحا في موعده للعمل من أجل أن يوفر لها كل متطلباتها، ينفق عليها ببذخ ويعود منهك القوى بعد يوم عمل شاق تجلس بجواره تلقي على مسامعه الكلام المعسول وكأنها تمنحه تعويضا عن خيانتها له في الخفاء، ولكن شاء حظها العثر أن ينكشف أمرها وتدفع ثمن خيانتها ذبحا.
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