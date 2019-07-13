وزير الرياضة يشهد بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

تحرير:كريم مليم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

بطولة ستريت وورك اوت

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق إلى مركز شباب الجزيرة لمتابعة منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها المركز، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث،

ويشارك في البطولة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي، حيث بدأت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية بتصفية منطقة القاهرة، وأقيمت يوم الجمعة قبل الماضي، ثم تصفية منطقة الإسكندرية ووجه بحري، وأقيمت يوم الأحد، ومنطقة القناة وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي. وتضم قائمة المشاركين

ويشارك في البطولة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي، حيث بدأت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية بتصفية منطقة القاهرة، وأقيمت يوم الجمعة قبل الماضي، ثم تصفية منطقة الإسكندرية ووجه بحري، وأقيمت يوم الأحد، ومنطقة القناة وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي.



وتضم قائمة المشاركين في البطولة كلًا من: إبراهيم عبد الرحمن، أحمد بدران، أحمد عمارة، أحمد عصام، أشرف عادل، أحمد الحسيني، حامد صبحي، طارق حازم، علاء رجب، عمر جمال، عمر حسني، عبد العزيز سيد، مازن، مصعب سرحان "بطل الجمهورية 2018"، محمود باهي "بطل الجمهورية 2017"، مروان كمال، محمد جواد، محمد ممدوح، مهند خالد، هاني عبده، هشام حسني، سعيد أحمد.



ومن المنتظر أن يشارك الفائز ببطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» هذا العام في بطولة العالم للعبة، التي ستقام في روسيا.