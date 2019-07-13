رياضة

وزير الرياضة يشهد بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

تحرير:كريم مليم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
بطولة ستريت وورك اوت
بطولة ستريت وورك اوت
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق إلى مركز شباب الجزيرة لمتابعة منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها المركز، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث،
ويشارك في البطولة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي، حيث بدأت التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية بتصفية منطقة القاهرة، وأقيمت يوم الجمعة قبل الماضي، ثم تصفية منطقة الإسكندرية ووجه بحري، وأقيمت يوم الأحد، ومنطقة القناة وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي. وتضم قائمة المشاركين
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بعثة فريق الزمالك تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر قبرص

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري، حيث يتبقى للفارس الأبيض 3 مواجهات حاسمة في مسابقة الدوري، المباراة الأولى أمام الجونة يوم 21 يوليو الجاري بينما اللقاء الثاني سيكون مع الإسماعيلي يوم 24 من الشهر ذاته وأخيرًا مواجهة الأهلي يوم 28 من الشهر الجاري ويحتاج أبناء ميت عقبة للفوز في الثلاث مباريات من أجل التتويج بلقب الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 68 نقطة ، بينما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 74 نقطة.
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الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة (صور)

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة والمحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وارتبط اسم أحمد إسماعيل بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وأكدت بعض التقارير الصحفية الاتفاق بين مسؤولي الزمالك واللاعب، لكن منذ قليل أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، وحضر لمقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود، وإعلان النادي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.
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جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.
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انطلاق منافسات بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

انطلقت منذ قليل فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست واللاعب الدولي البلغاري فيكتور واللاعب الدولي الجنوب إفريقي سميث،ويشارك في البطولة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.
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اليوم.. افتتاح بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

تنطلق مساء اليوم، السبت، فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة السادسة مساءً، بمشاركة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.
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تفاصيل مكالمة وزير الشباب والرياضة مع ثروت سويلم

أجرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وطالبه بالقيام بمهامه فى تسيير أمور اتحاد الكرة بشكل طبيعي، واتباع لائحة النظام الأساسي لحين الانتهاء من المفاوضات بشأن الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية دون الدخول في صدام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، باستقالته، عقب إخفاق الفراعنة وتوديع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16.
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وزير الرياضة يؤكد جاهزية استاد السويس لكان 2019

قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية باستاد السويس، برفقة عبد المجيد صقر محافظ السويس، أشاد وزير الرياضة بكل الاستعدادات التي تم إنجازها وفقا للتوقيتات المحددة وبكفاءة عالية، كما وجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ السويس، على جهوده الكبيرة في الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال البطولة وتذليل أي صعوبات أمام المنتخبات التي ستستضيفها محافظة السويس. وفى سياق متصل التقى وزير الشباب والرياضة بالشباب المسئولين عن المجموعة الخامسة وأشاد بحسن تنظيمهم ودقة الأداء فى إنجاز العمل معبرا عن تفاؤله بنجاح التنظيم الذي سيبهر العالم.
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