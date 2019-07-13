لحظة انهيار صومعة قمح بها 3 آلاف طن بالمنيا (فيديو)

تحرير:محمد الزهراوي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

صومعة القمح المنهارة في المنيا

تداول عدد من ناشطي موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للحظة انهيار صومعة قمح في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي انهارت، الاثنين الماضي، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر بمديرية تموين المنيا، في تصريحات لها، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، وثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي. وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت بلاغًا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، دون وقوع ضحايا بشرية.

وأضافت المصادر، أنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية، للتعرف على الأسباب التي ظهرت بخزانات الصومعة وتسببت في سقوطها فجأة، وأنه تم أخذ أسماء العاملين بالموقع تمهيدا لفتح تحقيقات عاجلة معهم، بشان إنشاء الصوامع والأسباب التي أدت للانهيار. وأوضحت المصادر أن صومعة بنى مزار تعد منطقة لوجستية متخصصة لإدارة القمح،