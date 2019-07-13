السعودية ترد على ادعاءات قطر بشأن راغبي الحج والعمرة

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

الكعبة - صورة أرشيفية

نفت السعودية ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، أوردته، اليوم السبت، وكالة الأنباء السعودية (واس). ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنية في دولة قطر بإزالة العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء "الشعيرة المقدسة". وأكدت السعودية حرصها على تقديم جميع التسهيلات للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، أسوة ببقية الجنسيات.

ورفضت ادعاءات وزارة شؤون الأوقاف القطرية بشأن وضع الرياض عراقيل أمام القطريين أو المقيمين على أرض قطر، لمنعهم من أداء مناسك الحج.وأشارت المملكة إلى أن هذه الادعاءات "منافية للحقيقة"، وقالت إن الوزارة أطلقت روابط إلكترونية لتمكين الحجاج في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد بشأن الخدمات التي يرغبون أن