10 متسابقين في المرحلة الأخيرة ببطولة ستريت وورك أوت

تحرير:كريم مليم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ م

ستريت وورك اوت

انتهت منذ قليل منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث

وشهدت المرحلة الأولى تأهل 10 لاعبين للمرحلة النهائية من إجمالي 22 مستابقا شاركوا في المرحلة الأولى والعشرة لاعبين هم: مصعب سرحان وأحمد عمارة ومازن أحمد وهاني عبده ومحمد جواد وطارق حازم وأحمد عصام وعمرو جمال وأحمد بدران ومحمود باهي. وشارك في منافسات بطولة الجمهورية 22 لاعبا هم كلًا من: إبراهيم عبد الرحمن،