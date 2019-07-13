مأساة صاحب محل.. أوصى زوجته بأولاده وانتحر بالرصاص

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

إطلاق نار

ضاقت به الأرض بما رحبت، تقطعت به السُبل، أغلقت في وجهه أبواب الحياة واحد تلو الآخر، وقع في أزمة مالية أضحى أسيرها، حاول إيجاد طريق ينتشله من ويلات الديون المتراكمة التي اضطرته للهرب من مستحقيها خوفا من مطالباتهم المستمرة له بضرورة سداد المبالغ التي اقترضها منهم في وقت سابق، حتى أنه مكث في المنزل فصار حبيس جدرانه الأربعة، ليصاب بأزمة نفسية تقترب من حالة الاكتئاب بدت أعراضها جلية لأهل البيت لاسيما زوجته لكن بعد فوات الأوان، اتخذ رب الأسرة قرارا هو الأصعب، ودع الحياة منتحرا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس إخطار من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزله بدئرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة "م.ا"، مالك محل، بها آثار طقات نارية، يرتدي ملابسه كاملة، واستمع رجال المباحث إلى أقوال زوجة المتوفى،



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس إخطار من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزله بدئرة القسم.



انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة "م.ا"، مالك محل، بها آثار طقات نارية، يرتدي ملابسه كاملة، واستمع رجال المباحث إلى أقوال زوجة المتوفى، وأرجعت سبب انتحاره بتلك الطريقة إلى تراكم الديون عليه.



وأشارت الزوجة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الزوج قبل انتحاره أوصاها بالاهتمام بأطفالهما ورعايتهم والاهتمام بإتماما تعليمهم ثم أطلق النار على نفسه منتحرا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.







