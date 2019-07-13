جريمة

مأساة صاحب محل.. أوصى زوجته بأولاده وانتحر بالرصاص

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
إطلاق نار
إطلاق نار
ضاقت به الأرض بما رحبت، تقطعت به السُبل، أغلقت في وجهه أبواب الحياة واحد تلو الآخر، وقع في أزمة مالية أضحى أسيرها، حاول إيجاد طريق ينتشله من ويلات الديون المتراكمة التي اضطرته للهرب من مستحقيها خوفا من مطالباتهم المستمرة له بضرورة سداد المبالغ التي اقترضها منهم في وقت سابق، حتى أنه مكث في المنزل فصار حبيس جدرانه الأربعة، ليصاب بأزمة نفسية تقترب من حالة الاكتئاب بدت أعراضها جلية لأهل البيت لاسيما زوجته لكن بعد فوات الأوان، اتخذ رب الأسرة قرارا هو الأصعب، ودع الحياة منتحرا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس إخطار من مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل منزله بدئرة القسم. انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وعُثر على جثة "م.ا"، مالك محل، بها آثار طقات نارية، يرتدي ملابسه كاملة، واستمع رجال المباحث إلى أقوال زوجة المتوفى،
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طعنات-سكين-جريمة

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
الاهرامات

ضبط سائح أجنبي خلع ملابسه لالتقاط صور مخلة بالهرم

ألقت قوات الأمن بمنطقة آثار الهرم، السبت، القبض على أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع ملابسه والتقاط صور مخلة بتليفونه المحمول. وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية. وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، وتم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به. وأضاف محيي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.
انهيار-صومعة-قمح-فى-المنيا (5)

لحظة انهيار صومعة قمح بها 3 آلاف طن بالمنيا (فيديو)

تداول عدد من ناشطي موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للحظة انهيار صومعة قمح في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي انهارت، الاثنين الماضي، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر بمديرية تموين المنيا، في تصريحات لها، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، وثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي. وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت بلاغًا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، دون وقوع ضحايا بشرية.
جثة

ذبحها والتقط سيلفي بجوارها.. جريمة «كوافيرة السلام»

جريمة شكلت لغزا محيرا، عكف رجال البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، الأمر غريب الاطوار، المعطيات لدى قوات الشرطة فور وصولهم محل البلاغ الذي وصل إلى قسم شرطة أول السلام من مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعاصمة هي العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها الكائنة بنطاق المركز، الضحية تعمل في محل كوافير "بيوتي سنتر" بها طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة، بركة من الدماء آخر ما تبقى من الجريمة البشعة التي وقعت بين جدران تلك الشقة.
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انتحار-شاب-بعين-شمس‎ (1)

«ميمي».. شاب عاش خادما لوالدته وشنق نفسه بجوار جثتها

منذ أن تفتحت عيناه على الدنيا وهو لا يرى سوى والدته التي عكفت على تربيته وخدمته وهو صغير وعندما وصلت من العمر أرذله وداهمت الأمراض جسدها الواهن الضعيف قام هو برعايتها ليل نهار لا يكل ولا يمل وضحى بالعمل والزواج من أجل والدته التي كانت بالنسبة له روحه التي سكنت جسده وتتجسد الحياة في شخصها، تعلق بها وصارت الهواء الذي يتنفسه ولكن كان للقدر رأي آخر إذ ماتت السيدة العجوز فما كان من الشاب إلا أن لحق بها، ففي لحظات أمسك بحبل ووضعه حول عنقه وعلق طرفه في السقف ليسقط جثة هامدة بجوار والدته في مشهد درامي حزين.
جثث

لم يتحمل موتها فانتحر بجانب جثتها.. مأساة بعين شمس

لم يعرف لنفسه مصدرا للمحبة والحنان والرعاية إلا والدته التى كان عائلتها الوحيدة، وهى كذلك كانت عائلته الوحيدة، يذهب إلى المدرسة ويجرى بعدها مهرولا إلى أحضانها، تعمل نهارا حتى إذا أنهى نجلها دراسته استقبلته بالقبلات والأحضان وما يسد جوعه، وما يسلي ويسعد طفولته وأيامه، كبر وشب طوله وهو متأصل على المسؤولية وحب أمه، كلما رأى وَهنَها زاد دافعه للعمل حتى يعولها ويريحها قليلا من الشقاء والكد، وبات هو من يعمل حتى يعود سريعا إلى كنفها، لكنه للأسف رجع ذات مرة فوجدها راقدة جثة هامدة، فلم يستوعب الصدمة وشنق نفسه ليلحق بها.
الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
انتحار

انتحار طالب ثانوي في الغربية أثناء امتحان الكيمياء

أقدم طالب على الانتحار، اليوم الأربعاء، بمدرسة القرشية الثانوية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن ألقى بنفسه من الدور الرابع، حيث تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطالب "شريف. و. م."، مقيم بقرية الجميزة، خلال تواجده بلجنة امتحان الثانوية العامة بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمدرسة، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة، ومحمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى المدرسة.
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