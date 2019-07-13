«البحوث الفلكية» يكشف سبب الهزة الأرضية على القاهرة

تحرير:محمد فتحي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

هزة أرضية - صورة أرشيفية

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، عن سبب الهزة الأرضية التي شهدتها القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر وسبعة وثلاثين دقيقة مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن سبب الزلزال حركات طبيعية تحت الأرض، وتحديدًا في منطقة شرق القاهرة، لأنها معروفة على مدار الزمن ببعض «الفوالق» التي تحدث بها هزات أرضية متوسطة. وأضاف القاضي، في تصريحاته لـ «التحرير»، مساء السبت، أن الهزة الأرضية التي حدثت أمس في القاهرة طبيعية، وليس لها علاقة بالهزة الأرضية التي حدثت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذا نشاط متوقع وتم رصده كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وردًا على تساؤل «التحرير» بشأن هل الفترة المقبلة ستشهد هزة أرضية أخرى، أجاب قائلًا، أن التنبؤ بالزلازل لم يتوصل لها أي باحث على مستوى العالم، نظرًا لعدم توافر التكنولوجيا الحديثة التي تساعد على التنبؤ بهذا الحدث. وأوضح القاضي: «علماء الفلك على مستوى العالم يعملون حاليًا على بحث الحد