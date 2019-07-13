رياضة

رباعي الأهلي الدولي يصل معسكر إسبانيا

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
وصل محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، لاعبو فريق الكرة بالنادي الأهلي، لمسعكر الفريق المقام في مدينة إليكانتي بإسبانيا، حيث تعذر انضمام الرباعي لمعسكر الفريق الذي انطلق يوم السبت الماضي بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث ودع الفراعنة البطولة من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وجاء انمضام الرباعي لمعسكر الأهلي المُقام بإسبانيا، بعد أن غادروا القاهرة ظهر اليوم في رحلة طيران إلى مدينة برشلونة، ثم استقلوا طائرة أخرى إلى مطار أليكانتي، ووصلوا في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت.
ومنح الجهاز الفني للأهلي راحة سلبية للرباعي الدولي لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر حاليا. وطلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي من أليخاندرو مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص للرباعي الدولي، حيث يرغب لاسارتي في الوصول باللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية
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تكريم-ضيوف-بطولة الاستريت-وورك-اوت-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (14)

حكيم: خروج المنتخب المبكر فرصة لبناء فريق أقوى

أبدى الفنان حكيم سعادته البالغة بتكريمه من وزارة الشباب والرياضة واتحاد "ستريت وورك أوت" مؤكدا أنه تم تكريمه من قبل في العديد من المناسبات والاحتفالات لكنه يري أن هذا التكريم مختلف تماما يشعره بفخر كبير لأنها جاءت من أولاد بلده الذين دائما ما يكون تكريمهم له طابع خاص جدا. وتابع حكيم قائلا:" شرف كبير لي أنني شاركت في أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر ، وسعيد جدا بتفاعل الجماهير مع أغنية الافتتاح التي شاركت فيها مع اثنين من المطربين الكبار في قارة إفريقيا".
تكريم-ضيوف-بطولة الاستريت-وورك-اوت-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (9)

اتحاد «ستريت وورك أوت» يكرم نجوم الرياضة والفن (صور)

قام اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، بتكريم عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يُونُس نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة السابق وعبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك وكريم حسن شحاتة والمطرب الشعبي حكيم وجاء هذا التكريم على هامش منافسات بطولة الجمهورية لرياضة«ستريت وورك أوت» التي تقام حاليا في مركز شباب الجزيرة وسط حضور جماهيري كبير.
مران الأهلي

الأهلي في إسبانيا.. إصابة حمدي وغياب أزارو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بمعسكر الفريق المقام بمدينة إليكانتي بإسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري، وخاض اللاعبون تدريبات صباح اليوم السبت، المران المسائي شهد خوض مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في الجيم. وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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طارق-سليمان (2)

جماهير الأهلي تهاجم طارق سليمان تعرف على السبب «صور»

أطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يطالبون فيه بإقالة طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، بعد المستوى الجيد الذي قدمه محمد الشناوي حارس الفريق والمنتخب الوطني، خلال مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم توديع الفراعنة البطولة من دور الـ16 والخسارة على يد جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتفاعل عدد كبير من مشجعي النادي مع الهاشتاج وطالبوا بإقالة مدرب حراس الفريق واتهموه بأن وجوده يؤثر سلبًا على أداء حراس الأهلي، بينما يعود الأداء الجيد للشناوي لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الذي تدرب الحارس معه مؤخرًا.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
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