إسلام قرطام: الجماهير لها مفعول السحر

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

إسلام قرطام

حرص إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، على توجيه الشكر والتحية لكل الذين حرصوا على حضور فعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووسائل الإعلام والجماهير. وأعرب «قرطام»، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش انطلاق البطولة، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير للفعاليات، مؤكدًا أن هذا المشهد بمثابة طاقة تحفيزية للجميع من لاعبين ومنظمين على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة نحو التطور أكثر.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الجماهير هي أساس النجاح، ودعمها سيكون له مفعول السحر فيما يقوم به المنظمون الذين من بينهم متطوعون كثيرون، ووزارة الشباب والرياضة من مجهودات لتقديم المزيد. وانطلقت منذ قليل فعاليات بطولة الجمهورية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي