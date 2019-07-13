جريمة

ضبط سائح أجنبي خلع ملابسه لالتقاط صور مخلة بالهرم

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
أهرامات الجيزة - صورة أرشيفية
أهرامات الجيزة - صورة أرشيفية
ألقت قوات الأمن بمنطقة آثار الهرم، السبت، القبض على أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع ملابسه والتقاط صور مخلة بتليفونه المحمول. وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية. وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، وتم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به. وأضاف محيي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.
وفي 6 ديسمبر الماضي، نشر المصور أندرياس هفيد، دنماركي، مقطع فيديو وصورة بعنوان "تسلق الهرم العظيم"، وذلك على صفحته بموقع "فيسبوك"، وموقعه الشخصي أثناء ممارسته الجنس مع صديقته، ما أثار استياء العديد من المهتمين بالآثار مطالبين بمحاسبة المسؤول عن ذلك، لأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها. ويهتم أندرياس
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طعنات-سكين-جريمة

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
إطلاق-نار

مأساة صاحب محل.. أوصى زوجته بأولاده وانتحر بالرصاص

ضاقت به الأرض بما رحبت، تقطعت به السُبل، أغلقت في وجهه أبواب الحياة واحد تلو الآخر، وقع في أزمة مالية أضحى أسيرها، حاول إيجاد طريق ينتشله من ويلات الديون المتراكمة التي اضطرته للهرب من مستحقيها خوفا من مطالباتهم المستمرة له بضرورة سداد المبالغ التي اقترضها منهم في وقت سابق، حتى أنه مكث في المنزل فصار حبيس جدرانه الأربعة، ليصاب بأزمة نفسية تقترب من حالة الاكتئاب بدت أعراضها جلية لأهل البيت لاسيما زوجته لكن بعد فوات الأوان، اتخذ رب الأسرة قرارا هو الأصعب، ودع الحياة منتحرا.
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لحظة انهيار صومعة قمح بها 3 آلاف طن بالمنيا (فيديو)

تداول عدد من ناشطي موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للحظة انهيار صومعة قمح في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي انهارت، الاثنين الماضي، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر بمديرية تموين المنيا، في تصريحات لها، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، وثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي. وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت بلاغًا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، دون وقوع ضحايا بشرية.
جثة

ذبحها والتقط سيلفي بجوارها.. جريمة «كوافيرة السلام»

جريمة شكلت لغزا محيرا، عكف رجال البحث الجنائي في مديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، الأمر غريب الاطوار، المعطيات لدى قوات الشرطة فور وصولهم محل البلاغ الذي وصل إلى قسم شرطة أول السلام من مشرف غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعاصمة هي العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها الكائنة بنطاق المركز، الضحية تعمل في محل كوافير "بيوتي سنتر" بها طعنات متفرقة بالجسم وجرح ذبحي بالرقبة، بركة من الدماء آخر ما تبقى من الجريمة البشعة التي وقعت بين جدران تلك الشقة.
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قبض-متهم

الشرطة تتحفظ على 28 مشتبها به بمنطقة الأهرامات

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 80 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3009 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 975 مخالفة انتظار خاطئ، و411 مخالفة متنوعة.
مخدر-الحشيش

القبض على 20 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
بيع-لحوم

مباحث التموين تحبط طرح لحوم مذبوحة خارج مجازر الدولة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 87 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 19 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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