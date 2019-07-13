ضبط سائح أجنبي خلع ملابسه لالتقاط صور مخلة بالهرم

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

أهرامات الجيزة - صورة أرشيفية

ألقت قوات الأمن بمنطقة آثار الهرم، السبت، القبض على أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع ملابسه والتقاط صور مخلة بتليفونه المحمول. وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية. وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، وتم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به. وأضاف محيي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.

وفي 6 ديسمبر الماضي، نشر المصور أندرياس هفيد، دنماركي، مقطع فيديو وصورة بعنوان "تسلق الهرم العظيم"، وذلك على صفحته بموقع "فيسبوك"، وموقعه الشخصي أثناء ممارسته الجنس مع صديقته، ما أثار استياء العديد من المهتمين بالآثار مطالبين بمحاسبة المسؤول عن ذلك، لأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها. ويهتم أندرياس