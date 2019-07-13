محمد حماقي لا يغني باللهجة الخليجية لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

محمد حماقي

تحدث الفنان محمد حماقي فى لقاء ببرنامج "عرب وود" عبر قناة روتانا سينما، عن الأسباب التى تمنعه من الغناء باللهجة الخليجي. وقال حماقي إنه لا يٌتقن هذه اللهجة ولديه إحساس أنه سيفكر فى طريقة نطقه للكلمات أثناء الغناء أكثر من التركيز على إحساسه بالكلمات مؤكدا أنه يغني بدماغه، على حد وصفه. يستعد حماقي الفترة المقبلة للتحضير لأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذى كشف عن العمل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب "أغنية جديدة لصيف الساحل.. قريبًا.. كلماتى ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي».

ومن المفترض أن نرى حماقي فى السينما قريبا، إذ كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور. وشدد على أن أول ظهور