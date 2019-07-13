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محمد حماقي لا يغني باللهجة الخليجية لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
محمد حماقي
محمد حماقي
تحدث الفنان محمد حماقي فى لقاء ببرنامج "عرب وود" عبر قناة روتانا سينما، عن الأسباب التى تمنعه من الغناء باللهجة الخليجي. وقال حماقي إنه لا يٌتقن هذه اللهجة ولديه إحساس أنه سيفكر فى طريقة نطقه للكلمات أثناء الغناء أكثر من التركيز على إحساسه بالكلمات مؤكدا أنه يغني بدماغه، على حد وصفه. يستعد حماقي الفترة المقبلة للتحضير لأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذى كشف عن العمل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب "أغنية جديدة لصيف الساحل.. قريبًا.. كلماتى ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي».
ومن المفترض أن نرى حماقي فى السينما قريبا، إذ كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور. وشدد على أن أول ظهور
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علي الحجار يندم على فراق حبيبته في «اتفقنا»

طرح الفنان علي الحجار، اليوم الجمعة، أحدث أغانيه "اتفقنا" على "يوتيوب" وهي ضمن ألبومه الغنائي الأخير "لو عايز".. تنتمي "اتفقنا" إلى فئة الأغاني الرومانسية وهي من كلمات سالم الشهباني ولحن هيثم توفيق وتوزيع أحمد علي الحجار. وكلمات الأغنية جاءت معبرة عن ندم على الحجار وحسرته على فراق حبيبته، إذ تقول كلماتها «اتفقنا في يوم فراقنا نمشي ما نبصش ورانا، نبقى أقوى من اللي فات والنهارده أدينا فوقنا، خسرانين من الدنيا شوقنا ومجروحين من الذكريات.. والسؤال ياحبيبتي إيه اللي كان هيجرى إيه يا حبيبتي لو رجعنا؟ ليه قبلنا؟ وليه وافقنا؟».
سعد -لمجرد

سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
هاني-شاكر

«الموسيقيين» تعلن موعد فتح باب التنازلات عن الترشح

أغلقت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على العملية الانتخابية، وفقا لنصوص القانون. وتقدم كل من الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل بأوراقهما الخاصة بالترشح على مقعد نقيب الموسيقيين، كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة، أعضاء المجلس القديم بالكامل، إضافة إلى أعضاء آخرين بالجمعية العمومية، ليصل بذلك عدد المرشحين إلى 46 عضوا.
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وائل-كفورى

وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".
نيكي-ميناج

نيكي ميناج تتراجع عن إحياء حفلها في السعودية

تراجعت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج عن إحياء حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ قائلة إنها "تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير"، وفق وكالة أسوشتيد برس. وأضافت في بيان لهان اليوم الثلاثاء: "بعد تفكير عميق، قررت ألا أقدم حفلا في جدة، رغم أني تمنيت أن أقدم عروضي أمام محبيَّ في السعودية، لكني وبعد دراسة الأمر، وجدت أنه من المهم أن أظهر دعمي الواضح لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير". وكان من المقرر أن تحيي نيكي حفلها في الـ18 من يوليو الحالي.
محمد-حماقى (1)

محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع عمرو مصطفى

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفى أكبر وأحدث استوديوهات العالم». وأضاف آل الشيخ: «أعتقد أنه سيكون نقلة فى عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي، اعملوا مزيكا زى كده أو كونوا مستمعين فقط».
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