قرطام: الاتحاد الإفريقي لستريت وورك أوت يقترب من مصر

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

بطولة الجمهورية لرياضة ستريت وورك أوت

كشف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات في جميع محافظات مصر، بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن قرطام، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أقيم اليوم السبت، عن تلقي الاتحاد أخبار سعيدة بأن هناك مطالب بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بفضل الفعاليات العديدة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر وتحية جميع الحضور لفعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد، أن الفائز في البطولة سيمثلون مصر في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا، مضيفًا أن الاتحاد سيقدم كل الدعم للاعبين المصريين بكل قوة حتى يصبحوا أسياد اللعبة في العالم. وأشاد قرطام، بالحضور الجماهيري الكبير، موضحًا أن الجماهير هي أساس النجاح، ودعمها سيكون له مفعول السحر فيما يقوم به المنظمون الذين



وأكد، أن الفائز في البطولة سيمثلون مصر في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا، مضيفًا أن الاتحاد سيقدم كل الدعم للاعبين المصريين بكل قوة حتى يصبحوا أسياد اللعبة في العالم.



وأشاد قرطام، بالحضور الجماهيري الكبير، موضحًا أن الجماهير هي أساس النجاح، ودعمها سيكون له مفعول السحر فيما يقوم به المنظمون الذين من بينهم متطوعون كثيرون، ووزارة الشباب والرياضة من مجهودات لتقديم المزيد.



وانطلقت منذ قليل فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت».



