رياضة

الأهلي في إسبانيا.. إصابة حمدي وغياب أزارو

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بمعسكر الفريق المقام بمدينة إليكانتي بإسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري، وخاض اللاعبون تدريبات صباح اليوم السبت، المران المسائي شهد خوض مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في الجيم. وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وخصص الجهاز الفني للأهلي فقرة لتنفيذ الضربات الثابتة من زوايا ومسافات مختلفة، وتولى سامي قمصان المدرب المساعد الإشراف على الفقرة التي شارك بها حسين الشحات وصلاح محسن وناصر ماهر. وتعرض عمار حمدي لاعب الأهلي لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع محمد هاني، وقام الجهاز الطبي بفحص ثم عاد لاستكمال المران بصورة
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رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
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محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
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مران-الأهلي‎

الأهلي في إسبانيا.. جلسة لاسارتي وتأهيل محمود وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بالمعسكر المغلق المُقام في إسبانيا بمدينة إليكانتي، حيث خصص اليخاندرو، مخطط أحمال الفريق فقرة بدنية مكثّفة للاعبي الفريق خلال المران المسائي، اليوم، على ملعب لافينكا بمدينة إليكانتي الإسبانية، وقاد اليخاندرو فقرة بدنية استغرقت 45 دقيقة، واشتملت على تدريبات تحمّل وتوازن وسرعات. وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون، على هامش مران الفريق، وبحث لاسارتي مع معاونيه عددًا من الأمور المتعلقة بالمعسكر، والاستعداد لخوض مباراة «سوكر سمارت» الودية، غدًا الاثنين.
مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
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الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
تدريبات الأهلي (2)

مران الأهلي.. غياب علاء وتدريبات في الجيم للثلاثي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث بدأ المران بخوض اللاعبين تدريبات بدنية قوية تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، كما اشتمل المران على تدريبات بالكرة، حيث قام مارتن لاسارتي، المدير الفني، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، بالإضافة إلى فقرة للتصويب على المرمى. وعقد لاسارتي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الجوانب الفنية وخلق دوافع جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي والإفريقي.
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