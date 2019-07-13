قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ م

سكين ملطخة بالدماء

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من نائبه اللواءمحمد الألفي بالعثور على جثة سائق مقتولا داخل سيارته "الميكروباص" بنطاق مركز العياط وأن المتهمة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة. تحريات العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة أكدت



تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من نائبه اللواءمحمد الألفي بالعثور على جثة سائق مقتولا داخل سيارته "الميكروباص" بنطاق مركز العياط وأن المتهمة فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة.



تحريات العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة أكدت أن "أميرة" كانت في نزهة رفقة صديقها، ولدى مغادرتها اتصلت به لكنها فوجئت برد شخص آخر أخبرها بالعثور على الهاتف، واتفق معها على مقابلته بنطاق مركز العياط.



توجهت الفتاة إلى مكان المتفق عليه، واصطحبها السائق إلى منطقة جبلية وشرع في اغتصابها إلا أنها سددت له طعنات بسكين عثرت عليها بالسيارة، وتوجهت بعدها إلى القسم.



