اتحاد «ستريت وورك أوت» يكرم نجوم الرياضة والفن (صور)

تحرير:كريم مليم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

طاهر ابوزيد

قام اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، بتكريم عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يُونُس نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة السابق وعبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك وكريم حسن شحاتة والمطرب الشعبي حكيم وجاء هذا التكريم على هامش منافسات بطولة الجمهورية لرياضة«ستريت وورك أوت» التي تقام حاليا في مركز شباب الجزيرة وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت المرحلة الأولى من البطولة تأهل 10 لاعبين للمرحلة النهائية من إجمالي 22 متسابقا شاركوا في المرحلة الأولى والعشرة لاعبين هم: مصعب سرحان وأحمد عمارة ومازن أحمد وهاني عبده ومحمد جواد وطارق حازم وأحمد عصام وعمرو جمال وأحمد بدران ومحمود باهي. وشارك في منافسات بطولة الجمهورية 22 لاعبا هم كل من: إبراهيم