رياضة

اتحاد «ستريت وورك أوت» يكرم نجوم الرياضة والفن (صور)

تحرير:كريم مليم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
طاهر ابوزيد
طاهر ابوزيد
قام اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، بتكريم عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يُونُس نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة السابق وعبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك وكريم حسن شحاتة والمطرب الشعبي حكيم وجاء هذا التكريم على هامش منافسات بطولة الجمهورية لرياضة«ستريت وورك أوت» التي تقام حاليا في مركز شباب الجزيرة وسط حضور جماهيري كبير.
وشهدت المرحلة الأولى من البطولة تأهل 10 لاعبين للمرحلة النهائية من إجمالي 22 متسابقا شاركوا في المرحلة الأولى والعشرة لاعبين هم: مصعب سرحان وأحمد عمارة ومازن أحمد وهاني عبده ومحمد جواد وطارق حازم وأحمد عصام وعمرو جمال وأحمد بدران ومحمود باهي. وشارك في منافسات بطولة الجمهورية 22 لاعبا هم كل من: إبراهيم
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تكريم-ضيوف-بطولة الاستريت-وورك-اوت-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (14)

حكيم: خروج المنتخب المبكر فرصة لبناء فريق أقوى

أبدى الفنان حكيم سعادته البالغة بتكريمه من وزارة الشباب والرياضة واتحاد "ستريت وورك أوت" مؤكدا أنه تم تكريمه من قبل في العديد من المناسبات والاحتفالات لكنه يري أن هذا التكريم مختلف تماما يشعره بفخر كبير لأنها جاءت من أولاد بلده الذين دائما ما يكون تكريمهم له طابع خاص جدا. وتابع حكيم قائلا:" شرف كبير لي أنني شاركت في أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر ، وسعيد جدا بتفاعل الجماهير مع أغنية الافتتاح التي شاركت فيها مع اثنين من المطربين الكبار في قارة إفريقيا".
مران الأهلي

الأهلي في إسبانيا.. إصابة حمدي وغياب أزارو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بمعسكر الفريق المقام بمدينة إليكانتي بإسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري، وخاض اللاعبون تدريبات صباح اليوم السبت، المران المسائي شهد خوض مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في الجيم. وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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قرطام: الاتحاد الإفريقي لستريت وورك أوت يقترب من مصر

كشف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات في جميع محافظات مصر، بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن قرطام، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أقيم اليوم السبت، عن تلقي الاتحاد أخبار سعيدة بأن هناك مطالب بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بفضل الفعاليات العديدة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر وتحية جميع الحضور لفعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
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تكريم-ضيوف-بطولة الاستريت-وورك-اوت-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (14)

حكيم: خروج المنتخب المبكر فرصة لبناء فريق أقوى

أبدى الفنان حكيم سعادته البالغة بتكريمه من وزارة الشباب والرياضة واتحاد "ستريت وورك أوت" مؤكدا أنه تم تكريمه من قبل في العديد من المناسبات والاحتفالات لكنه يري أن هذا التكريم مختلف تماما يشعره بفخر كبير لأنها جاءت من أولاد بلده الذين دائما ما يكون تكريمهم له طابع خاص جدا. وتابع حكيم قائلا:" شرف كبير لي أنني شاركت في أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر ، وسعيد جدا بتفاعل الجماهير مع أغنية الافتتاح التي شاركت فيها مع اثنين من المطربين الكبار في قارة إفريقيا".
بطولة-استريت-وورك اوت-تصوير-سامح-ابو-حسن (19)

قرطام: الاتحاد الإفريقي لستريت وورك أوت يقترب من مصر

كشف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات في جميع محافظات مصر، بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن قرطام، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أقيم اليوم السبت، عن تلقي الاتحاد أخبار سعيدة بأن هناك مطالب بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بفضل الفعاليات العديدة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر وتحية جميع الحضور لفعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
بطولة-استريت-وورك اوت-تصوير-سامح-ابو-حسن (5)

10 متسابقين في المرحلة الأخيرة ببطولة ستريت وورك أوت

انتهت منذ قليل منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث
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اليوم.. افتتاح بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

تنطلق مساء اليوم، السبت، فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البطولة في تمام الساعة السادسة مساءً، بمشاركة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.
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