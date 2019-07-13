حكيم: خروج المنتخب المبكر فرصة لبناء فريق أقوى

تحرير:محمد حسن صيام ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

حكيم

أبدى الفنان حكيم سعادته البالغة بتكريمه من وزارة الشباب والرياضة واتحاد "ستريت وورك أوت" مؤكدا أنه تم تكريمه من قبل في العديد من المناسبات والاحتفالات لكنه يري أن هذا التكريم مختلف تماما يشعره بفخر كبير لأنها جاءت من أولاد بلده الذين دائما ما يكون تكريمهم له طابع خاص جدا. وتابع حكيم قائلا:" شرف كبير لي أنني شاركت في أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر ، وسعيد جدا بتفاعل الجماهير مع أغنية الافتتاح التي شاركت فيها مع اثنين من المطربين الكبار في قارة إفريقيا".

وأضاف حكيم في الكلمة التي ألقاها أثناء تكريمه عبر فاعليات بطولة الجمهورية لرياضة "ستريت وورك اوت " كلنا شعرنا بالحزن بعد الخروج المبكر للمنتخب الوطني من البطولة، وكنا نتمنى أن يستمر المنتخب ويحصد اللقب الإفريقي حتى تزداد فرحتنا وسعادتنا بهذا الحدث الكبير الذي يتحدث عنه العالم حتى الآن، لكن رب ضارة نافعة