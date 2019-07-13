جريزمان: اللعب بجوار ميسي متعة ولدي أحلام كثيرة

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

جريزمان

ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة في معقل الفريق الكتالوني، بعد التعاقد معه بشكل رسمي قادما من أتليتكو مدريد، وقال جريزمان: "اللعب بجوار ميسي متعة، متشوق لرؤيته يوميًا في المران، هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب، أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا". وواصل الفرنسي في حوار قصير لقناة برشلونة: "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة، هنا لدي تحديات جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة، الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".

واستمر جريزمان الذي وقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى 2024 "تحدثت مع صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، صديقاي، أتمنى الاستمتاع معهما، أردت القدوم إلى هنا، وعائلتي سارت على خطاي، عليك أحيانا اتخاذ قرارات معينة". وانتقل جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت

واستمر جريزمان الذي وقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى 2024 "تحدثت مع صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، صديقاي، أتمنى الاستمتاع معهما، أردت القدوم إلى هنا، وعائلتي سارت على خطاي، عليك أحيانا اتخاذ قرارات معينة".



وانتقل جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت في عقده مع الأول، ولعب جريزمان في صفوف فريق روخيبلانكوس لمدة 5 سنوات.



وتوج جريزمان بثلاث بطولات مع أتليتكو وفي 2018 تزعم العالم مع منتخب فرنسا بالتتويج بالمونديال.



وسيجاور جريزمان زميله ميسي في خط هجوم برشلونة الذي يأمل في الموسم الجديد استعادة دوري أبطال أوروبا البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2014-2015.