رياضة

جريزمان: اللعب بجوار ميسي متعة ولدي أحلام كثيرة

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
جريزمان
جريزمان
ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة في معقل الفريق الكتالوني، بعد التعاقد معه بشكل رسمي قادما من أتليتكو مدريد، وقال جريزمان: "اللعب بجوار ميسي متعة، متشوق لرؤيته يوميًا في المران، هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب، أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا". وواصل الفرنسي في حوار قصير لقناة برشلونة: "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة، هنا لدي تحديات جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة، الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".
واستمر جريزمان الذي وقع على عقد يربطه ببرشلونة حتى 2024 "تحدثت مع صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، صديقاي، أتمنى الاستمتاع معهما، أردت القدوم إلى هنا، وعائلتي سارت على خطاي، عليك أحيانا اتخاذ قرارات معينة". وانتقل جريزمان من أتليتكو مدريد إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت
اقرأ المزيد
كهربا

رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
طارق-حامد

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
اعلان-النتيجة‎-ستريت-وورك-اوت-تصوي-سامح-ابو-حسن (1)

محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
اقرأ المزيد من الأخبار
جريزمان

بيان.. أتلتيكو مدريد يطالب برشلونة بـ200 مليون يورو

طلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من إدارة نادى برشلونة، في بيان رسمي دفع 200 مليون يورو مقابل ضم الفرنسي أنطوان جريزمان وليس 120 مليون يورو. وأعلن برشلونة اليوم الجمعة التعاقد مع جريزمان مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، لمدة 5 سنوات، لكن الروخيبلانكوس يبدو أنهم قرروا التصعيد مع النادي الكتالوني. النادي العاصمي طلب الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل تخفيضه، والسبب أن برشلونة تفاوض مع اللاعب قبل المدة المحددة لتخفيض قيمة الشرط الجزائي، رغم إعلان رحيل اللاعب في شهر مايو الماضي، وفقا للبيان.
جريزمان

هل تفشل صفقة انتقال جريزمان لبرشلونة؟

أكدت صحيفة آس الإسبانية على أن هناك مفاجأة جديدة تخص صفقة أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني مع مسئولي برشلونة بعد تأخر النادي الكتالوني في الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ورطة قد تهدد هذا الانتقال، في حالة إذا لم يدفع مسئولو البلاوجرانا قيمة فسخ عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد اليوم 11 يوليو، حيث لم يشارك الفرنسي حتى الآن في أي تدريبات لأتلتيكو مدريد، رغم استئنافها استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة المدرب "دييجو سيميوني" منذ 5 أيام.
نيمار

باريس سان جيرمان يعلن عن شروط بيع نيمار

حدد مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعر لاعبه البرازيلي نيمار دا سانتوس، في ظل رغبة اللاعب عدم استكمال مسيرته داخل فريق العاصمة، والعودة لفريق برشلونة الإسباني، وحددت إدارة النادي الباريسي قيمة اللاعب التسويقية، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان استقر على أن قيمة لاعبه البرازيلي لن تقل عن 222 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه الباريسيون لضمه من الفريق الكتالوني، حث يتطلع سان جيرمان لاستعادة الأموال التي دفعها لضم النجم نيمار منذ موسمين من برشلونة ولا يهتم بضم عثمان ديمبلي أو فيلب كوتينو.
جريزمان

أتليتكو في بيان رسمي: نعلم بمفاوضات جريزمان وبرشلونة

أصدرت إداراة نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، بيانا رسميا يُعلن فيه عن تفاوض برشلونة مع النادي المدريدي لضم أنطوان جريزمان إلى صفوف البارسا، وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعاً يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمقدر بـ120 مليون يورو. وأكد بيان الروخى بلانكوس أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، وأن النادي الكتالوني وجريزمان لم يحترما إداراة النادى وجماهيره.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org