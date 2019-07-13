وصلوا على دفعتين.. ترحيل خلية إخوانية من الكويت لمصر

الداخلية الكويتية: لن نتهاون مع من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية الإخوانية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن في البلاد

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

الداخلية الكويتية - صورة أرشيفية

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، نقلا عن "العربية.نت". وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن خلية الإخوان التي تتكون من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، قبل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات المصرية. وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

وبحسب الوزارة فإن "الخلية تهربت وتوارت من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، إذ رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة"، مبينة أنه "بعد