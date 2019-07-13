رياضة

محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

تحرير:كريم مليم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
ابطال ستريت وورك اوت
ابطال ستريت وورك اوت
اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
وأسفرت المرحلة النهائية في البطولة التي وصل لها 10 لاعبين، عن فوز اللاعب محمود باهي "بطل الجمهورية عام 2017" بالمركز الأول واللاعب أحمد بدران بالمركز الثاني واللاعب هاني عبده بالمركز الثالث وبذلك يصبح محمود باهي هو المتأهل للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا العام الجاري والـ10 لاعبين الذين
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رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
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جريزمان: اللعب بجوار ميسي متعة ولدي أحلام كثيرة

ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة في معقل الفريق الكتالوني، بعد التعاقد معه بشكل رسمي قادما من أتليتكو مدريد، وقال جريزمان: "اللعب بجوار ميسي متعة، متشوق لرؤيته يوميًا في المران، هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب، أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا". وواصل الفرنسي في حوار قصير لقناة برشلونة: "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة، هنا لدي تحديات جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة، الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".
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حكيم: خروج المنتخب المبكر فرصة لبناء فريق أقوى

أبدى الفنان حكيم سعادته البالغة بتكريمه من وزارة الشباب والرياضة واتحاد "ستريت وورك أوت" مؤكدا أنه تم تكريمه من قبل في العديد من المناسبات والاحتفالات لكنه يري أن هذا التكريم مختلف تماما يشعره بفخر كبير لأنها جاءت من أولاد بلده الذين دائما ما يكون تكريمهم له طابع خاص جدا. وتابع حكيم قائلا:" شرف كبير لي أنني شاركت في أغنية افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر ، وسعيد جدا بتفاعل الجماهير مع أغنية الافتتاح التي شاركت فيها مع اثنين من المطربين الكبار في قارة إفريقيا".
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اتحاد «ستريت وورك أوت» يكرم نجوم الرياضة والفن (صور)

قام اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، بتكريم عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يُونُس نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة السابق وعبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك وكريم حسن شحاتة والمطرب الشعبي حكيم وجاء هذا التكريم على هامش منافسات بطولة الجمهورية لرياضة«ستريت وورك أوت» التي تقام حاليا في مركز شباب الجزيرة وسط حضور جماهيري كبير.
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قرطام: الاتحاد الإفريقي لستريت وورك أوت يقترب من مصر

كشف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات في جميع محافظات مصر، بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن قرطام، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أقيم اليوم السبت، عن تلقي الاتحاد أخبار سعيدة بأن هناك مطالب بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بفضل الفعاليات العديدة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر وتحية جميع الحضور لفعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
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10 متسابقين في المرحلة الأخيرة ببطولة ستريت وورك أوت

انتهت منذ قليل منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث
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