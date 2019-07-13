محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»
تحرير:كريم مليم
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م
ابطال ستريت وورك اوت
اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
وأسفرت المرحلة النهائية في البطولة التي وصل لها 10 لاعبين، عن فوز اللاعب محمود باهي "بطل الجمهورية عام 2017" بالمركز الأول واللاعب أحمد بدران بالمركز الثاني واللاعب هاني عبده بالمركز الثالث وبذلك يصبح محمود باهي هو المتأهل للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا العام الجاري
والـ10 لاعبين الذين
وأسفرت المرحلة النهائية في البطولة التي وصل لها 10 لاعبين، عن فوز اللاعب محمود باهي "بطل الجمهورية عام 2017" بالمركز الأول واللاعب أحمد بدران بالمركز الثاني واللاعب هاني عبده بالمركز الثالث وبذلك يصبح محمود باهي هو المتأهل للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا العام الجاري
والـ10 لاعبين الذين وصولوا للمرحلة النهائية هم: مصعب سرحان وأحمد عمارة ومازن أحمد وهاني عبده ومحمد جواد وطارق حازم وأحمد عصام وعمرو جمال وأحمد بدران ومحمود باهي
وشارك في بطولة الجمهورية 22 لاعبا هم: إبراهيم عبد الرحمن، أحمد بدران، أحمد عمارة، أحمد عصام، أشرف عادل، أحمد الحسيني، حامد صبحي، طارق حازم، علاء رجب، عمر جمال، عمر حسني، عبد العزيز سيد، مازن، مصعب سرحان ، محمود باهي، مروان كمال، محمد جواد، محمد ممدوح، مهند خالد، هاني عبده، هشام حسني، سعيد أحمد.