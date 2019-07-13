محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

تحرير:كريم مليم ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٥ م

ابطال ستريت وورك اوت

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.

وأسفرت المرحلة النهائية في البطولة التي وصل لها 10 لاعبين، عن فوز اللاعب محمود باهي "بطل الجمهورية عام 2017" بالمركز الأول واللاعب أحمد بدران بالمركز الثاني واللاعب هاني عبده بالمركز الثالث وبذلك يصبح محمود باهي هو المتأهل للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في روسيا العام الجاري والـ10 لاعبين الذين