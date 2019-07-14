السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلية

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص

محطة بنزين في السعودية - صورة أرشيفية

قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال، بحسب "رويترز". وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية. وكانت وزارة الطاقة السعودية أصدرت بيانا بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخطة تهدف إلى إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.وتقوم الجهات الرقابية بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار الجديدة، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات.وأكدت وزارة الطاقة