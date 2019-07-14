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السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلية

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ ص
محطة بنزين في السعودية - صورة أرشيفية
محطة بنزين في السعودية - صورة أرشيفية
قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال، بحسب "رويترز". وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية. وكانت وزارة الطاقة السعودية أصدرت بيانا بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخطة تهدف إلى إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.وتقوم الجهات الرقابية بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار الجديدة، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات.وأكدت وزارة الطاقة
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الشرطة-الكويتية

وصلوا على دفعتين.. ترحيل خلية إخوانية من الكويت لمصر

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، نقلا عن "العربية.نت". وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن خلية الإخوان التي تتكون من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، قبل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات المصرية. وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".
حج-وعمرة (2)

السعودية ترد على ادعاءات قطر بشأن راغبي الحج والعمرة

نفت السعودية ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، أوردته، اليوم السبت، وكالة الأنباء السعودية (واس). ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنية في دولة قطر بإزالة العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء "الشعيرة المقدسة". وأكدت السعودية حرصها على تقديم جميع التسهيلات للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، أسوة ببقية الجنسيات.
حزب-الله

عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
صحف سعودية

صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
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الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
السعودية

800 ألف ريال.. بدء التقدم للإقامة المميزة بالسعودية

يستقبل مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، بدءا من اليوم الأحد، طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة هناك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك - saprc.gov.sa". ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة. والإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة دائمة يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800،000 ريال سعودي لمرة واحدة.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وأضاف الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

رويترز: الحوثيون قصفوا محطة كهرباء في السعودية

نقلت قناة المسيرة التليفزيونية عن الحوثيين في اليمن قولهم مساء الأربعاء إنهم قصفوا محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان بصاروخ كروز، بحسب "رويترز". وقالت الوكالة، إنه لم يرد على الفور أي تأكيد من السلطات السعودية. وأشارت "رويترز"، إلى أن الحوثيين كثفوا هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الثلاثاء، تمكن قوات الدفاع الجوي، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدينة أبها.
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