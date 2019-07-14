رياضة

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص
طارق حامد
طارق حامد
علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
من جانبه قال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، إن ما يتردد مجرد شائعات كاذبة يروجها البعض بشكل متعمد لتشتيت اللاعبين قبل إقامة المباريات المتبقية لبطولة الدوري المصري. وتابع ساخرًا: «من الوارد أن يكون نادي اتحاد جدة قد تواصل بالخطأ مع جلال إبراهيم، رئيس النادي
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رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
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محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
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جريزمان: اللعب بجوار ميسي متعة ولدي أحلام كثيرة

ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة في معقل الفريق الكتالوني، بعد التعاقد معه بشكل رسمي قادما من أتليتكو مدريد، وقال جريزمان: "اللعب بجوار ميسي متعة، متشوق لرؤيته يوميًا في المران، هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب، أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا". وواصل الفرنسي في حوار قصير لقناة برشلونة: "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة، هنا لدي تحديات جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة، الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".
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تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
طارق-حامد

نجم الزمالك السابق يتحدث عن رحيل طارق حامد

علق خالد الغندور نجم وقائد نادي الزمالك السابق، على إمكانية بيع طارق حامد، لاعب خط وسط منتخب مصر، والقلعة البيضاء، أوالاستغناء عن خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في ظل تقديم اتحاد جدة السعودي عرضًا للتعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع المتألق في الفترة الأخيرة سواء مع الزمالك أو المنتخب، ونشر «بندق»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر اليوم الخميس: «ضد رحيل طارق حامد ولابد من بقائه مع الفريق وتعويضه لأنه العمود الفقري للفريق والكرة في ملعبه».
طارق-حامد

أمير مرتضى يكشف حقيقة رحيل طارق حامد عن الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، حقيقة رحيل طارق حامد لاعب الفريق الأبيض بعد أن ذكرت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب حصل على موافقة من إدارة القلعة البيضاء على الإعارة لفريق الاتحاد فى الموسم المقبل 2019- 2020. وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قوام الفريق الأساسي ليس للبيع أيًّا كانت المغريات، الصفقة الأهم الموسم المقبل هو الحفاظ على لاعبينا الدوليين، أمر طبيعي تلقي عروضا لنجوم الفريق، نحترم رغبة اللاعبين في الاحتراف ولكن للزمالك الأولوية في جميع الأحوال".
عبدالله السعيد

مصدر يكشف حقيقة توقيع عبد الله السعيد للزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدز أن الأنباء التي ترددت عن نية مالك النادي بيع عدد من لاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة أمر غير صحيح، لأن المالك الجديد سالم الشامسي لديه رغبة في استكمال تجربة تركي آل الشيخ الناجحة في الاستثمار الرياضي داخل مصر من خلال فريق بيراميدز، بعد نجاحه في احتلال المركز الثالث على أقل تقدير في الدوري وتأهله للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونفى المصدر الأنباء التي تم تداولها بشأن توقيع عبد الله السعيد على عقود انتقاله لنادي الزمالك وتوقيعه لمدة 3 سنوات وفقا لاتفاق سابق بين تركي آل الشيخ ومسؤولي القلعة البيضاء.
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