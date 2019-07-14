رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ ص

طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.

من جانبه قال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، إن ما يتردد مجرد شائعات كاذبة يروجها البعض بشكل متعمد لتشتيت اللاعبين قبل إقامة المباريات المتبقية لبطولة الدوري المصري. وتابع ساخرًا: «من الوارد أن يكون نادي اتحاد جدة قد تواصل بالخطأ مع جلال إبراهيم، رئيس النادي