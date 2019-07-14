رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.

واستمر في حديثه: «الزمالك لم يقصر مع كهربا معنويًا أو ماديًا، وهو مرتبط مع النادي بعقد لمدة خمس سنوات، وتقاضى اللاعب مستحقاته كاملة عن عقده الجديد، وأي نادٍ سيتعاقد معه ستتم مقاضاته ومعاقبته، حتى وإن تم استخراج بطاقة دولية مؤقتة». وشدد: «كل ما قام به كهربا من تصرفات في الفترة الماضية