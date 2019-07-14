رياضة

رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص
كهربا
كهربا
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
واستمر في حديثه: «الزمالك لم يقصر مع كهربا معنويًا أو ماديًا، وهو مرتبط مع النادي بعقد لمدة خمس سنوات، وتقاضى اللاعب مستحقاته كاملة عن عقده الجديد، وأي نادٍ سيتعاقد معه ستتم مقاضاته ومعاقبته، حتى وإن تم استخراج بطاقة دولية مؤقتة». وشدد: «كل ما قام به كهربا من تصرفات في الفترة الماضية
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طارق-حامد

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
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محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
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جريزمان: اللعب بجوار ميسي متعة ولدي أحلام كثيرة

ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة في معقل الفريق الكتالوني، بعد التعاقد معه بشكل رسمي قادما من أتليتكو مدريد، وقال جريزمان: "اللعب بجوار ميسي متعة، متشوق لرؤيته يوميًا في المران، هذا فريق عظيم، أتمنى العمل مع زملائي ومن أجل المدرب، أستمتع خارج الملعب وداخله، وأتمنى إدخال السرور عليكم وأن نستمتع سويا". وواصل الفرنسي في حوار قصير لقناة برشلونة: "أنا سعيد جدا، متحمس جدا ومتشوق للعمل مع المجموعة، هنا لدي تحديات جديدة، آمل أن أحققها بأفضل طريقة ممكنة، الهدف هو الفوز بكل شيء، الكأس، الدوري، ودوري أبطال أوروبا".
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طارق-حامد

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
كهربا

تقارير تركية: هذا النادي تعاقد مع كهربا

أثار محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" وهو في طائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن وجهة كهربا في ظل التقارير المنتشرة عن رغبته في فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء. وأكدت تقارير تركية أن نادي دنيزلي سبور التركي توصل إلى اتفاق مع محمود «كهربا»، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة "akishaber" التركية أن دنيزلي سبور اتفق مع «كهربا»، على انضمامه للفريق بدايةً من الموسم المقبل.
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الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
كهربا

رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
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