رياضة

وزير الرياضة: سنواصل دعم لعبة «ستريت وورك أوت»

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص
الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة
وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، على التنظيم الرائع لبطولة الجمهورية، وسط حضور كبير من الضيوف المميزين. وأعرب الوزير، خلال كلمته في افتتاح بطولة الجمهورية، مساء السبت، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير من الشباب لفعاليات البطولة يمنح المنظومة الرياضية في مصر مزيد من الأمل تجاه المستقبل. وأضاف أن رياضة «ستريت وورك أوت» هى لعبة بسيطة، لها رسالة تحفيزية مهمة للشباب المصري على ممارسة الرياضة دون أي معوقات.
وأوضح الوزير أن لعبة «ستريت وورك أوت» تعد من الألعاب النوعية التي تتوافق مع أهداف وزارة الرياضة، وستوفر الوزارة كل وسائل الدعم لتلك الألعاب، وأن إقامة فعاليات في المحافظات سيؤتي بثماره. وتابع: «سنقدم كل الدعم لتلك اللعبة ونتمنى رؤية ملايين الشباب المصري يمارسونها». وأقيمت، السبت،
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محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
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محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
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قرطام: الاتحاد الإفريقي لستريت وورك أوت يقترب من مصر

كشف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات في جميع محافظات مصر، بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن قرطام، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أقيم اليوم السبت، عن تلقي الاتحاد أخبار سعيدة بأن هناك مطالب بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بفضل الفعاليات العديدة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر وتحية جميع الحضور لفعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
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إسلام قرطام: الجماهير لها مفعول السحر

حرص إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، على توجيه الشكر والتحية لكل الذين حرصوا على حضور فعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووسائل الإعلام والجماهير. وأعرب «قرطام»، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش انطلاق البطولة، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير للفعاليات، مؤكدًا أن هذا المشهد بمثابة طاقة تحفيزية للجميع من لاعبين ومنظمين على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة نحو التطور أكثر.
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10 متسابقين في المرحلة الأخيرة ببطولة ستريت وورك أوت

انتهت منذ قليل منافسات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي يستضيفها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث
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