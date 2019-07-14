وزير الرياضة: سنواصل دعم لعبة «ستريت وورك أوت»

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص

الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، على التنظيم الرائع لبطولة الجمهورية، وسط حضور كبير من الضيوف المميزين. وأعرب الوزير، خلال كلمته في افتتاح بطولة الجمهورية، مساء السبت، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير من الشباب لفعاليات البطولة يمنح المنظومة الرياضية في مصر مزيد من الأمل تجاه المستقبل. وأضاف أن رياضة «ستريت وورك أوت» هى لعبة بسيطة، لها رسالة تحفيزية مهمة للشباب المصري على ممارسة الرياضة دون أي معوقات.

وأوضح الوزير أن لعبة «ستريت وورك أوت» تعد من الألعاب النوعية التي تتوافق مع أهداف وزارة الرياضة، وستوفر الوزارة كل وسائل الدعم لتلك الألعاب، وأن إقامة فعاليات في المحافظات سيؤتي بثماره. وتابع: «سنقدم كل الدعم لتلك اللعبة ونتمنى رؤية ملايين الشباب المصري يمارسونها». وأقيمت، السبت،