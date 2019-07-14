مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق بمنزلها

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص

جثة - أرشيفية

«تعددت الأسباب والموت واحد».. تلك المقولة ربما تعد أبلغ تعبير عن تلك الواقعة التى شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية، والتى نجمل تفاصيلها فى السطور التالية. ففى إحدى قرى محافظة القليوبية، لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بعدما قفزت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، هربا من ألسنة النيران التى شبت فى المنزل. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها.

على الفور، تم إخطار إدارة الحماية المدنية، التى دفعت برجالها وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتبين أنه شب فى المنزل، وأسفر عن إصابة حالتين باختناق نتيجة استنشاق الدخان، فضلا عن وفاة فتاة.وأفادت التحريات بأن