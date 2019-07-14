جريمة

مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق بمنزلها

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
«تعددت الأسباب والموت واحد».. تلك المقولة ربما تعد أبلغ تعبير عن تلك الواقعة التى شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية، والتى نجمل تفاصيلها فى السطور التالية. ففى إحدى قرى محافظة القليوبية، لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بعدما قفزت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، هربا من ألسنة النيران التى شبت فى المنزل. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها.
على الفور، تم إخطار إدارة الحماية المدنية، التى دفعت برجالها وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتبين أنه شب فى المنزل، وأسفر عن إصابة حالتين باختناق نتيجة استنشاق الدخان، فضلا عن وفاة فتاة.وأفادت التحريات بأن
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طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
الاهرامات

ضبط سائح أجنبي خلع ملابسه لالتقاط صور مخلة بالهرم

ألقت قوات الأمن بمنطقة آثار الهرم، السبت، القبض على أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع ملابسه والتقاط صور مخلة بتليفونه المحمول. وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية. وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، وتم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به. وأضاف محيي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.
إطلاق-نار

مأساة صاحب محل.. أوصى زوجته بأولاده وانتحر بالرصاص

ضاقت به الأرض بما رحبت، تقطعت به السُبل، أغلقت في وجهه أبواب الحياة واحد تلو الآخر، وقع في أزمة مالية أضحى أسيرها، حاول إيجاد طريق ينتشله من ويلات الديون المتراكمة التي اضطرته للهرب من مستحقيها خوفا من مطالباتهم المستمرة له بضرورة سداد المبالغ التي اقترضها منهم في وقت سابق، حتى أنه مكث في المنزل فصار حبيس جدرانه الأربعة، ليصاب بأزمة نفسية تقترب من حالة الاكتئاب بدت أعراضها جلية لأهل البيت لاسيما زوجته لكن بعد فوات الأوان، اتخذ رب الأسرة قرارا هو الأصعب، ودع الحياة منتحرا.
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لحظة انهيار صومعة قمح بها 3 آلاف طن بالمنيا (فيديو)

تداول عدد من ناشطي موقع "فيسبوك"، مقطع فيديو للحظة انهيار صومعة قمح في مركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي انهارت، الاثنين الماضي، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر بمديرية تموين المنيا، في تصريحات لها، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، وثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي. وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت بلاغًا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، دون وقوع ضحايا بشرية.
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حريق كنيسة الأنبا بولا

النار طالعة من الكنيسة.. تفاصيل 3 ساعات رعب في حدائق القبة

عقارب الساعة تشير إلى بعد منتصف الليل بـ15 دقيقة، كل شيء هادئ، السيارات تركض مسرعة في الشوارع الخالية مع تأخر الوقت، لا شيء يعكر الصفو. «ياعم محمد فيه دخان مغطي العمارة».. كانت الجملة التي قطعت صفاء الليل في منطقة حدائق القبة، بعدها انتشر الفزع وصراخ الأهالي مع رؤيتهم لألسنة اللهب التى ترتفع في السماء «الكنيسة بتولع» في إشارة إلى اندلاع حريق في كنيسة الأنبا بولا المجاورة. على إثر ذلك انطلق الأهالى إلى مصدر النيران، يحاولون بكل ما أوتوا من قوة السيطرة على الحريق، أو محاصرة ألسنة اللهب على أقل تقدير لحين حضور سيارات الإطفاء.
حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، فى كنيسة كنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى الطابق الأخير. ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
حريق كنيسة الأنبا بولا

مصادر: ماس كهربائي وراء حريق كنيسة الأنبا بولا

قالت مصادر إن التحريات الأولية للأجهزة الأمنية رجحت أن سبب الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، ماس كهربى. وتتواجد القيادات الأمنية فى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء، إذ انتقل مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
حريق كنيسة الأنبا بولا

محافظ القاهرة ينتقل إلى موقع حريق كنيسة الأنبا بولا

انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى موقع الحريق الذى شب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة ودير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة. وحرص المحافظ على التواجد مع القيادات الأمنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، على رأسهم مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع الأمن العام، لمتابعة قوات الحماية المدنية والإشراف على عمليات الإطفاء من ناحية، ومعاينة الموقع والوقوف على ملابسات الحريق من ناحية أخرى. كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بشأن اشتعال النيران فى كنيسة ومقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة.
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