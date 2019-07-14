مقتل 20 حوثيا بنيران الجيش اليمني غرب محافظة مأرب

تحرير:وكالات ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

الجيش اليمني - أرشيفية

لقي 20 من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب شرق اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصدر عسكري يمني إن عناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح، وهو الأمر الذى وقعت على إثره مواجهات عنيفة. وأضاف المصدر العسكري" «قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وإصابة آخرين». جاء ذلك فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للميليشيات في الجبهة ذاتها.

أدى ذلك إلى سقوط قتلى ومصابين حوثيين، فضلا عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها.وفى 6 يوليو الجاري، قصفت مدفعية الجيش اليمني، مواقع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، مما أسفر عن تكبيد الميليشيا