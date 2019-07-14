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مقتل 20 حوثيا بنيران الجيش اليمني غرب محافظة مأرب

تحرير:وكالات ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
الجيش اليمني - أرشيفية
الجيش اليمني - أرشيفية
لقي 20 من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب شرق اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصدر عسكري يمني إن عناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح، وهو الأمر الذى وقعت على إثره مواجهات عنيفة. وأضاف المصدر العسكري" «قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وإصابة آخرين». جاء ذلك فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للميليشيات في الجبهة ذاتها.
أدى ذلك إلى سقوط قتلى ومصابين حوثيين، فضلا عن تدمير عدد من الآليات التابعة لها.وفى 6 يوليو الجاري، قصفت مدفعية الجيش اليمني، مواقع لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، مما أسفر عن تكبيد الميليشيا
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محطات-بنزين-في -السعودية (2)

السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلية

قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال، بحسب "رويترز". وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية. وكانت وزارة الطاقة السعودية أصدرت بيانا بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية.
الشرطة-الكويتية

وصلوا على دفعتين.. ترحيل خلية إخوانية من الكويت لمصر

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، نقلا عن "العربية.نت". وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن خلية الإخوان التي تتكون من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، قبل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات المصرية. وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".
حج-وعمرة (2)

السعودية ترد على ادعاءات قطر بشأن راغبي الحج والعمرة

نفت السعودية ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، أوردته، اليوم السبت، وكالة الأنباء السعودية (واس). ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنية في دولة قطر بإزالة العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء "الشعيرة المقدسة". وأكدت السعودية حرصها على تقديم جميع التسهيلات للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، أسوة ببقية الجنسيات.
حزب-الله

عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
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الحوثيون

«بينهم قيادي».. مقتل 20 حوثيا وأسر 13 أخرين في اليمن

لقي 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز مصرعهم، وأسِر 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، إذ ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي "باب غلق وشخب" بمديرية قعطبة، مؤكدًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثيا، بينهم قيادي بارز يدعى "أبو محمد السفياني" وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير أسلحة، وفقَا لما ذكرته العربية.
طائرة مسيرة - أرشيفية

التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مناطق مدنية سعودية

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإيرانية باتجاه مناطق سكنية في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار، أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة، مستهدفة الأعيان المدنية، لافتا إلى أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات المسيرة لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
مطار ابها (3)

ارتفاع عدد مصابي هجوم مطار أبها إلى 9 مدنيين

ارتفع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجر اليوم الثلاثاء، إلى 9 أشخاص مدنيين، من بينهم 8 سعودين، وآخر يحمل الجنسية الهندية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيًا وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفيات المتخصصة. وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مطار أبها

العربية: إصابة 5 أشخاص في هجوم حوثي على مطار أبها

أفادت قناة «العربية» فيما نقلته على لسان مراسلها بالسعودية، بأن 5 أشخاص أصيبوا في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية. وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه عند الساعة 12:35من فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولى الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، بهجوم إرهابي.
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