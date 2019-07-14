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الثانية بالثانوية العامة: تمنيت كلية الطب منذ طفولتي

تحرير:أسماء أبو السعود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص
هبة محمد سيد
هبة محمد سيد
أعربت الطالبة هبة محمد سيد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر بشعبة علمى علوم فى الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 409.5 بنسبة 99.88%، عن سعادتها بما حققته، ووصولها إلى المركز الثانى على مستوى الجمهورية. وقالت هبة لـ«التحرير»: «لم أصدق نفسى عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يخبرنى فيه بأننى ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، إذ حصلت على مجموع 409.5 من 410، بنسبة نجاح 99.88%»، معقبة: «الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».
وأكدت هبة أنها كانت تنظم يومها من خلال النوم 8 ساعات، وقضاء الـ16 ساعة المتبقية ما بين المذاكرة، وقراءة القرآن، وأداء فريضة الصلاة، خاصة خلال الشهرين الماضيين.وجددت هبة تأكيدها على فرحتها بتحقيق حلمها والالتحاق بكلية الطب التى تمنت الدراسة بها منذ طفولتها، لافتة إلى أن والدها الذى يعمل مدرسا للغة الإنجليزية
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زلزال-هزة ارضية (1)

«البحوث الفلكية» يكشف سبب الهزة الأرضية على القاهرة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، عن سبب الهزة الأرضية التي شهدتها القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر وسبعة وثلاثين دقيقة مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن سبب الزلزال حركات طبيعية تحت الأرض، وتحديدًا في منطقة شرق القاهرة، لأنها معروفة على مدار الزمن ببعض «الفوالق» التي تحدث بها هزات أرضية متوسطة. وأضاف القاضي، في تصريحاته لـ «التحرير»، مساء السبت، أن الهزة الأرضية التي حدثت أمس في القاهرة طبيعية، وليس لها علاقة بالهزة الأرضية التي حدثت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذا نشاط متوقع وتم رصده كثيرًا في الفترة الأخيرة.
رحاب-الرابعة-فى الثانوية-العامة‎ (3)

رابعة الثانوية العامة: حلمي الوصول لمكانة مجدي يعقوب

قالت رحاب ممدوح محمد بكر، الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات بمحافظة البحيرة ابنة قرية كوم زمران بالدلنجات، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة البحيرة في نتيجة الثانوية العامة بمجموع 408، إن حلمها الوصول إلى مكانة الدكتور مجدى يعقوب الذي تعتبره مثلها الأعلى. وأضافت رحاب أن والدها كان قبل وفاته يحفزها ويأتي لها بالجرايد التي تحتوي على أسماء وصور الأوائل، ما شجعها على التفوق، وكانت تتمنى أن يكون معها في هذه اللحظة، معربة عن رغبتها في الحصول على منحة في الجامعة الألمانية لتحقيق طموحاتها في مجال الطب.
مظاهرات-السودان (1)

آلاف يتظاهرون بالسودان في ذكرى مرور 40 يوما على الفض

قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بححس "رويترز". وهذه الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين اليوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.
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رحاب-الرابعة-فى الثانوية-العامة‎ (3)

رابعة الثانوية العامة: حلمي الوصول لمكانة مجدي يعقوب

قالت رحاب ممدوح محمد بكر، الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات بمحافظة البحيرة ابنة قرية كوم زمران بالدلنجات، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة البحيرة في نتيجة الثانوية العامة بمجموع 408، إن حلمها الوصول إلى مكانة الدكتور مجدى يعقوب الذي تعتبره مثلها الأعلى. وأضافت رحاب أن والدها كان قبل وفاته يحفزها ويأتي لها بالجرايد التي تحتوي على أسماء وصور الأوائل، ما شجعها على التفوق، وكانت تتمنى أن يكون معها في هذه اللحظة، معربة عن رغبتها في الحصول على منحة في الجامعة الألمانية لتحقيق طموحاتها في مجال الطب.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم-يعتمد-نتيجة-الثانوية-العامة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 78.6%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وهنأ الأوائل هاتفيا، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الذي أعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، وبلغ عدد الأوائل 40 طالبا: 34 طالبا بالتعليم العام، اثنين بمدارس المتفوقين STEM، واحد من ذوي القدرات الخاصة، 3 "دمج"، مضيفا أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغ 14 طالبا، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.
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«مفيش مجاميع فلكية».. أول الثانوية علمي علوم بـ409.5 درجة

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم يتصدرون أعلى نسب النجاح في الشعب الثلاثة هذا العام، مشيرة إلى أن البنات هذا العام يكتسحن قائمة الأوائل ويتفوقن على البنين، وأن الأول هذا العام من شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة، وأكدت ذات المصادر، اختفاء ظاهرة الأرقام الفلكية من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وأن هذا العام لن تتخطى مجاميع الطلاب الأوائل حاجز الـ100% في نسب النجاح، موضحة أن نسبة النجاح العامة هذه السنة مرتفعة عن العام الماضي، إذ تتخطى هذا العام حاجز نسبة 75%.
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مصادر: 330 طالبا يتنافسون على قائمة أوائل الثانوية

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اعتماده لنتيجة الثانوية العامة لهذا العام، غدا السبت، على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بعد غد الأحد. وقالت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الكنترولات بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية تنتهي، مساء اليوم الجمعة، من تحديد نسب النجاح بكل شعبة ونسبة النجاح العامة، موضحة أن الكنترولات والبالغ عددها 11 كنترولا على مستوى الجمهورية، أرسلت قائمة للطلاب المتفوقين بكل شعبة للإدارة العامة للامتحانات بحيث يتم تحديد إجمالي قائمة أوائل الثانوية العامة.
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