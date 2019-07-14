الثانية بالثانوية العامة: تمنيت كلية الطب منذ طفولتي

تحرير:أسماء أبو السعود ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص

هبة محمد سيد

أعربت الطالبة هبة محمد سيد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر بشعبة علمى علوم فى الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 409.5 بنسبة 99.88%، عن سعادتها بما حققته، ووصولها إلى المركز الثانى على مستوى الجمهورية. وقالت هبة لـ«التحرير»: «لم أصدق نفسى عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يخبرنى فيه بأننى ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، إذ حصلت على مجموع 409.5 من 410، بنسبة نجاح 99.88%»، معقبة: «الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».

وأكدت هبة أنها كانت تنظم يومها من خلال النوم 8 ساعات، وقضاء الـ16 ساعة المتبقية ما بين المذاكرة، وقراءة القرآن، وأداء فريضة الصلاة، خاصة خلال الشهرين الماضيين.وجددت هبة تأكيدها على فرحتها بتحقيق حلمها والالتحاق بكلية الطب التى تمنت الدراسة بها منذ طفولتها، لافتة إلى أن والدها الذى يعمل مدرسا للغة الإنجليزية