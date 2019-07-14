في مثل هذا اليوم.. نجاة رئيس فرنسا من محاولة اغتيال

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

في مثل هذا اليوم 14 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2002: نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال. وفي عام 1789: سقوط سجن الباستيل في فرنسا. وفي عام 1937: التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. وفي عام 1958: الإطاحة بالنظام الملكي في العراق والعمل بالنظام الجمهوري ومقتل الملك فيصل الثاني ملك العراق.

وفي عام 1963: القوات الإسرائيلية تشن هجوما على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقا من الأراضي الأردنية.وفي عام 1978: محكمة سوفيتية تصدر حكما بإدانه المنشق اليهودي ناتان شارنسكي بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الولايات المتحدة.وفي عام 2008: المدعي العام