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ارتفاع ضحايا غرق سفينة قبالة تونس إلى 82 شخصا

تحرير:وكالات ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص
الهجرة غير الشرعية - أرشيفية
الهجرة غير الشرعية - أرشيفية
أعلن الهلال الأحمر التونسي، ارتفاع أعداد الجثث التي تم انتشالها بمعرفة السلطات التونسية، بعد غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحلها الأسبوع الماضي، إلى 82 جثة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، انقلبت السفينة بعد إبحارها من ليبيا باتجاه أوروبا. وقال ناجون من الحادث لخفر السواحل التونسي، الأسبوع الماضي، إن السفينة المنكوبة كانت تحمل 86 شخصا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا 4 أشخاص، لكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن منجي سليم، المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، قوله إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا، تم انتشال كل جثث البالغ عددها 82 شخصا، الذين كانوا على متن السفينة، التي غرقت الأسبوع الماضي. ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا،
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الجيش-اليمنى (2)

مقتل 20 حوثيا بنيران الجيش اليمني غرب محافظة مأرب

لقي 20 من عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب شرق اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال مصدر عسكري يمني إن عناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح، وهو الأمر الذى وقعت على إثره مواجهات عنيفة. وأضاف المصدر العسكري" «قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وإصابة آخرين». جاء ذلك فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للميليشيات في الجبهة ذاتها.
محطات-بنزين-في -السعودية (2)

السعودية ترفع أسعار البنزين في السوق المحلية

قالت شركة أرامكو السعودية إنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية يوم الأحد بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال، بحسب "رويترز". وقالت أرامكو في بيان إن تعديل أسعار البنزين تأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية. وكانت وزارة الطاقة السعودية أصدرت بيانا بتاريخ 12 ديسمبر 2017، بشأن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية.
الشرطة-الكويتية

وصلوا على دفعتين.. ترحيل خلية إخوانية من الكويت لمصر

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، نقلا عن "العربية.نت". وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن خلية الإخوان التي تتكون من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، قبل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات المصرية. وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".
حج-وعمرة (2)

السعودية ترد على ادعاءات قطر بشأن راغبي الحج والعمرة

نفت السعودية ادعاءات وزارة الأوقاف القطرية عن وضع الرياض عراقيل أمام الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة من مواطني ومقيمي قطر، مطالبة الدوحة بإزالة العقبات أمام قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الحج والعمرة، أوردته، اليوم السبت، وكالة الأنباء السعودية (واس). ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية السلطات المعنية في دولة قطر بإزالة العقبات أمام الأشقاء القطريين الراغبين في أداء "الشعيرة المقدسة". وأكدت السعودية حرصها على تقديم جميع التسهيلات للقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، أسوة ببقية الجنسيات.
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ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

5 قضايا على المائدة المصرية بقمة العشرين باليابان

خمس قضايا محورية تناولتها مصر خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بمدينة أوساكا باليابان، في إطار علاقاتها الاستراتيجية التي تربطها ببعض الدول، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، فضلا عن حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التى تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التى تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
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