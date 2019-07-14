عمرو أديب يشارك في تحدي «FaceApp» ويستعرض صور النجوم

تحرير:محمد عودة ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ ص

عمرو أديب يشارك في التحدي

علق الإعلامى عمرو أديب على إقدام عدد كبير من المصريين على استخدام تطبيق «FaceApp». واستعرض أديب، خلال حلقة السبت، من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، صورا لمشاهير الفن والرياضة، وقال: «التطبيق طورته مجموعة من المبرمجين الروس سنة 2016، لتحسين الصورة ومن ضمن مهامه تكوين صورة للشخص فى عمر متقدم، فجأة مصر كلها قررت تستخدم التطبيق ومصر اتحولت لدار مسنين». ومن بين صور الفنانين التى تم استعراضها، محمد حماقى، وقال أديب إن التطبيق ذكاء صناعى يعمل على الوجه فقط، لذلك ظهر حماقى وقد تغيرت ملامح وجهه لكن عظلات جسمه كما هى دوون تغيير».

كما علق أديب على صورة عمرو دياب، وقال: «التطبيق ضرب ومعرفش يشتغل معاه، كل ما يجربوا التطبيق عشان يكبروه مبيكبرش». واستعرض أديب صورة لنفسه بعد استخدام التطبيق، وقال: «أنا مش عايز أشوف نفسى بعد 70 سنة، وبعدين اللى بيشتغل شغلانتى دى مبيوصلش لـ70 سنة». ومن بين الصور التى تم استعراضها،