مانهاتن بلا كهرباء.. قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس

تحرير:وكالات ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ ص

الظلام يكسو مانهاتن في نيويورك

شهد قطاع كبير من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية ظلاما دامسا، السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي. وحرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، في غرب مانهاتن، بحسب شركة «كون إديسون»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبحسب وكالة «فرانس برس»، عاد التيار الكهربائي بعد الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش). ونشر العشرات من مستخدمي الإنترنت صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي لمحطّات المترو وقد عمها الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء.

وطلبت هيئة وسائل النقل في نيويورك «إم تي آي» من المسافرين «تجنب محطات المترو الموجودة تحت الأرض» في مانهاتن، وهو ما يعني عمليًا تجنّب شبكة المترو بالكامل تقريبًا.وانقطع التيار الكهربائي بالكامل في منطقة مسارح برودواي، بينما توقفت إشارات المرور عن العمل وانطفأت لوحات الإعلانات العملاقة في ساحة تايمز