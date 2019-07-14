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مانهاتن بلا كهرباء.. قلب نيويورك يغرق في ظلام دامس

تحرير:وكالات ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ ص
الظلام يكسو مانهاتن في نيويورك
الظلام يكسو مانهاتن في نيويورك
شهد قطاع كبير من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية ظلاما دامسا، السبت، بعد انفجار محول مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مترو الأنفاق والمتاجر ومسارح برودواي. وحرم نحو 42 ألف شخص من الكهرباء عند حلول المساء، في غرب مانهاتن، بحسب شركة «كون إديسون»، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وبحسب وكالة «فرانس برس»، عاد التيار الكهربائي بعد الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت جرينتش). ونشر العشرات من مستخدمي الإنترنت صورًا على شبكات التواصل الاجتماعي لمحطّات المترو وقد عمها الظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء.
وطلبت هيئة وسائل النقل في نيويورك «إم تي آي» من المسافرين «تجنب محطات المترو الموجودة تحت الأرض» في مانهاتن، وهو ما يعني عمليًا تجنّب شبكة المترو بالكامل تقريبًا.وانقطع التيار الكهربائي بالكامل في منطقة مسارح برودواي، بينما توقفت إشارات المرور عن العمل وانطفأت لوحات الإعلانات العملاقة في ساحة تايمز
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انتخابات-الكونجرس (1)

كيف جرد الكونجرس ترامب من سلطات ضرب إيران؟

لم تكن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الإيراني، تنحصر في مواجهته التهديدات النووية والإستراتيجية بمضيق هرمز فحسب، ولكن شملت هذه المعارك العديد من المواجهات السياسية مع الكونجرس، والذي بدا غير مقتنع بدوافع الدخول في معارك عسكرية بمنطقة الخليج. وعلى مدى عدة أشهر من النقاشات داخل أروقة البيت الأبيض، بدا الرئيس الأمريكي على قناعة تامة بأن هناك احتمالية ما لإقامة حرب شاملة ضد إيران، وذلك خال غياب الحلول الفعالة لعقد مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي.
ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
كيم -داروش-سفير المملكة-المتحدة (2)

هجوم أوروبي على ترامب في أزمته مع سفير بريطانيا

لا يزال انتقاد السفير البريطاني في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل صَدعًا في العلاقات الطويلة بين أمريكا وبريطانيا، والتي كانت في فترات سابقة أساس توازن القوى العالمية من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء. انتقادات السفير السير كيم داروش استطاعت إحداث أزمة حقيقية على مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وإن كانت تحاول الأخيرة على المستوى الدبلوماسي تخفيف آثار هذا الصدع في العلاقات مع حليفتها السياسية الأولى في العالم.
دونالد-ترامب (3)

ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
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الحرس-الثوري-الإيراني (1)

مقتل اثنين من قوات الحرس الثوري في اشتباكات مع أكراد

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن اثنين من قوات الحرس الثوري لقيا مصرعهما، إثر اشتباكات مع جماعة مناهضة للثورة الإيرانية، خلال عملية أمنية شمالي غرب البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الوكالة لم تذكر اسم الجماعة، لكن الاشتباكات معتادة في هذه المنطقة مع الجماعات الكردية الإيرانية، والتي تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي يرتبط بصلات مع حزب العمال الكردستاني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان بثته الوكالة، أن الاشتباكات وقعت في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغرب.
فيسبوك

«فيسبوك» تخلي 4 مبان في أمريكا بسبب «طرود مشبوهة»

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إخلاء 4 مبان وإجراء فحص طبي لشخصين للتأكد من إمكانية تسممهما بالسارين، بعد العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد "فيسبوك" بمدينة مينلو-بارك التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية الأمريكية. وقال ممثل شركة "فيسبوك"، إنتوني هاريسون، إن الشركة أخلت المباني الأربعة بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق. رئيس هيئة الإطفاء في المدينة، جون جونستون، أوضح أن أشخاصا كانوا يلمسون طرودا مشبوهة لم يظهروا أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.
البيت-الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.
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