حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ ص

طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 26 37 شبين الكوم 26 37 طنطا 25 36 دمنهور 25 33 الإسكندرية 24 32 بلطيم 25 31 مطروح 24 30 السلوم 23 32 سيوة 23 40 بورسعيد 25 30 دمياط 25 30 الزقازيق 25 33 الإسماعيلية 24 35 السويس 24 35 العريش 23 31 رفح 23 31 رأس سدر 26 39 نخل 19 35 نويبع 27 34 طابا