سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ ص
طقس حار
طقس حار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 26 37 شبين الكوم 26 37 طنطا 25 36 دمنهور 25 33 الإسكندرية 24 32 بلطيم 25 31 مطروح 24 30 السلوم 23 32 سيوة 23 40 بورسعيد 25 30 دمياط 25 30 الزقازيق 25 33 الإسماعيلية 24 35 السويس 24 35 العريش 23 31 رفح 23 31 رأس سدر 26 39 نخل 19 35 نويبع 27 34 طابا
اقرأ المزيد
هبة محمد سيد

الثانية بالثانوية العامة: تمنيت كلية الطب منذ طفولتي

أعربت الطالبة هبة محمد سيد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر بشعبة علمى علوم فى الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 409.5 بنسبة 99.88%، عن سعادتها بما حققته، ووصولها إلى المركز الثانى على مستوى الجمهورية. وقالت هبة لـ«التحرير»: «لم أصدق نفسى عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يخبرنى فيه بأننى ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، إذ حصلت على مجموع 409.5 من 410، بنسبة نجاح 99.88%»، معقبة: «الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».
زلزال-هزة ارضية (1)

«البحوث الفلكية» يكشف سبب الهزة الأرضية على القاهرة

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، عن سبب الهزة الأرضية التي شهدتها القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر وسبعة وثلاثين دقيقة مساء أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن سبب الزلزال حركات طبيعية تحت الأرض، وتحديدًا في منطقة شرق القاهرة، لأنها معروفة على مدار الزمن ببعض «الفوالق» التي تحدث بها هزات أرضية متوسطة. وأضاف القاضي، في تصريحاته لـ «التحرير»، مساء السبت، أن الهزة الأرضية التي حدثت أمس في القاهرة طبيعية، وليس لها علاقة بالهزة الأرضية التي حدثت الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذا نشاط متوقع وتم رصده كثيرًا في الفترة الأخيرة.
رحاب-الرابعة-فى الثانوية-العامة‎ (3)

رابعة الثانوية العامة: حلمي الوصول لمكانة مجدي يعقوب

قالت رحاب ممدوح محمد بكر، الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات بمحافظة البحيرة ابنة قرية كوم زمران بالدلنجات، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة البحيرة في نتيجة الثانوية العامة بمجموع 408، إن حلمها الوصول إلى مكانة الدكتور مجدى يعقوب الذي تعتبره مثلها الأعلى. وأضافت رحاب أن والدها كان قبل وفاته يحفزها ويأتي لها بالجرايد التي تحتوي على أسماء وصور الأوائل، ما شجعها على التفوق، وكانت تتمنى أن يكون معها في هذه اللحظة، معربة عن رغبتها في الحصول على منحة في الجامعة الألمانية لتحقيق طموحاتها في مجال الطب.
مظاهرات-السودان (1)

آلاف يتظاهرون بالسودان في ذكرى مرور 40 يوما على الفض

قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بححس "رويترز". وهذه الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين اليوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار (5)

طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

غدا طقس شديد الحرارة جنوبا.. ورطوبة بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، وتنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org