جريمة

«حكم التعدي على ضباط البدرشين» أبرز محاكمات الأحد

الدستورية العليا تنظر دعوى تطالب بعدم دستورية قانون البلطجة برفع عقوبة استعراض القوة والتلويح بالعنف إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ومضاعفة العقوبة حال ارتكاب جرائم أخرى
تحرير:سماح عوض الله ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ ص
المحكمة الدستورية- أرشيفية
المحكمة الدستورية- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
يحاكم بالقضية كل من غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد. المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة وأسندت لهم النيابة العامة تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد
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إصابة رجل وزوجته وطفليهما في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب زوج وزوجته وطفلاهما، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام كافيتريا السوهاجى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلها 4 من أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة زوجين وطفليهما ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
جثة

مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق بمنزلها

«تعددت الأسباب والموت واحد».. تلك المقولة ربما تعد أبلغ تعبير عن تلك الواقعة التى شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية، والتى نجمل تفاصيلها فى السطور التالية. ففى إحدى قرى محافظة القليوبية، لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بعدما قفزت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، هربا من ألسنة النيران التى شبت فى المنزل. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها.
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قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
الاهرامات

ضبط سائح أجنبي خلع ملابسه لالتقاط صور مخلة بالهرم

ألقت قوات الأمن بمنطقة آثار الهرم، السبت، القبض على أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع ملابسه والتقاط صور مخلة بتليفونه المحمول. وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية. وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، وتم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به. وأضاف محيي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.
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تأجيل قضية خلية حلوان إلى جلسة 6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، إلى جلسة 6 أغسطس، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن ارتكاب 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية، وذلك في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016.
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تأجيل «التلاعب بالبورصة» إداريا لـ6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، تأجيلا إداريا إلى جلسة 6 أغسطس، وذلك نظرًا لانعقاد احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019، ما تعذر معه انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، بينما شهدت الجلسة غياب علاء وجمال مبارك.
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تزوير ونصب.. تطور جديد في قضية «فساد المليار دولار»

«مبروك خلصتلكم القضية.. ودي شهادة رسمية بختم الجمهورية بكده»، هكذا حدث محامي المتهمين بقضية فساد المليار دولار موكليه، مقدمًا لهم شهادة منسوب صدورها إلى جدول النيابة العامة، تفيد بحفظ قضية اتهامهم بخلاف الحقيقة، وهى القضية المتهم فيها 3 أشخاص بالاستيلاء على أموال شركة بترول، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وغسل الأموال، لكن المتهمين اكتشفوا إحالتهم للمحاكمة ونصب المحامي عليهم، فأبلغوا عنه ليتم التحقيق معه، بينما أمر النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق بإحالته إلى محكمة الجنايات.
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ضبط شقيقين سرقا 7 كيلو مصوغات ذهبية بالإسكندرية

7 كيلوجرامات ذهب هي حصيلة ما تمكن شقيقان عاطلان من سرقته من تاجر مصوغات ذهبية، حيث تتبعا تحركاته وعلما بحيازته الذهب في سيارته، فكسرا الزجاج الخلفي للسيارة، وتمكنا من سرقة حقيبة بها المصوغات الذهبية، وذلك بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، حال توقف السيارة أمام مجمع محلات قبل محطة تحصيل الرسوم على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي، فتوجه صاحب السيارة ببلاغ للجهات الأمنية، وتم تشكيل فريق، وبمتابعة خطوط سير مرتكبي الواقعة، أمكن ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين شقيقين.
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