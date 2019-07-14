«حكم التعدي على ضباط البدرشين» أبرز محاكمات الأحد

الدستورية العليا تنظر دعوى تطالب بعدم دستورية قانون البلطجة برفع عقوبة استعراض القوة والتلويح بالعنف إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ومضاعفة العقوبة حال ارتكاب جرائم أخرى

تحرير:سماح عوض الله ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ ص

المحكمة الدستورية- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

يحاكم بالقضية كل من غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد. المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة وأسندت لهم النيابة العامة تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد