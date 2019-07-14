إصابة رجل وزوجته وطفليهما في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

انقلاب سيارة - أرشيفية

أصيب زوج وزوجته وطفلاهما، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام كافيتريا السوهاجى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلها 4 من أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة زوجين وطفليهما ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم مايكل عبده حناوي، 35 سنة، صاحب محل مجوهرات، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وديانا أسامة إسحاق، 32 سنة، محاسبة ببنك، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وطفلاهما "ديف"، عمره سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"جايد" 3 سنوات،