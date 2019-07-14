جريمة

إصابة رجل وزوجته وطفليهما في انقلاب سيارة ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية
أصيب زوج وزوجته وطفلاهما، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام كافيتريا السوهاجى بالطريق الصحراوي الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلها 4 من أسرة واحدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة زوجين وطفليهما ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم مايكل عبده حناوي، 35 سنة، صاحب محل مجوهرات، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وديانا أسامة إسحاق، 32 سنة، محاسبة ببنك، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وطفلاهما "ديف"، عمره سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"جايد" 3 سنوات،
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المحكم-الدستورية-العليا (2)

«حكم التعدي على ضباط البدرشين» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
جثة

مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق بمنزلها

«تعددت الأسباب والموت واحد».. تلك المقولة ربما تعد أبلغ تعبير عن تلك الواقعة التى شهدتها إحدى قرى محافظة القليوبية، والتى نجمل تفاصيلها فى السطور التالية. ففى إحدى قرى محافظة القليوبية، لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، بعدما قفزت من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، هربا من ألسنة النيران التى شبت فى المنزل. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن اشتعال النيران فى أحد منازل قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها.
طعن-بالسكين

قاصر تمزق سائقا وتعترف للشرطة: «حاول يغتصبني»

أقدمت فتاة قاصر على قتل سائق سيارة ميكروباص بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب محاولته هتك عرضها داخل السيارة قيادته، بعدما استدرجها إلى منطقة نائية بجبال العياط بحجة تسليمها هاتف صديق لها عثر عليه بالصدفة داخل السيارة، وما أن فرغت الفتاة من جريمتها حتى أسرعت إلى ديوان قسم شرطة العياط بملابس ملطخة بالدماء ممسكة في يدها سكين مُدممة وطلبت مقابلة مأمور القسم العميد ياسر يوسف للإبلاغ عن جريمة قتل قبل أن تفاجئ رجال الشرطة بأنها القاتلة "قتلته علشان حاول يغتصبني".
الاهرامات

ضبط سائح أجنبي خلع ملابسه لالتقاط صور مخلة بالهرم

ألقت قوات الأمن بمنطقة آثار الهرم، السبت، القبض على أحد الزائرين الأجانب وهو يقوم بخلع ملابسه والتقاط صور مخلة بتليفونه المحمول. وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن الواقعة كانت في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم قبيل موعد إغلاق المنطقة الأثرية. وأوضح أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار منطقة أهرامات الجيزة، أنه تم اصطحاب الزائر الأجنبي إلى قسم شرطة الهرم، وتم تحرير محضر له بالواقعة والتحفظ على المحمول الخاص به. وأضاف محيي الدين أنه سوف يتم إحالة الزائر إلى النيابة العامة لارتكابه هذا الفعل المخالف للأعراف والقوانين المصرية.
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إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. والبداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطار من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بداzرة مركز سمسطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
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إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة «سوزوكي» ببني سويف

?أصيب 12 شخصا بينهم 6 أطفال، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق بني سويف جنوب نفق سنور بخمسة كيلو اتجاه المنيا، وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: "هاني فريد فاروق - 29 سنة - مقيم الجيزة - نجار"، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و"إبراهيم محمد حسن - 22 سنة - مقيم إمبابة" مصاب بجرح بالرأس 5 سم، و"ايه طه احمد محمد - 20 سنة - مقيمة إمبابة" مصابة بكدمات بالجسم، و"أحمد محمد عبد الحميد - 13 سنة - مقيم القاهرة" مصاب بكدمات بالوجه.
انقلاب سيارة ترحيلات

انقلاب سيارة على «زراعي» قها.. وتعطل حركة المرور

انقلبت سيارة نقل محملة بالأخشاب صباح اليوم، في نزلة كوبري قها بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمكنت أجهزة مجلس المدينة من رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى. تلقت أجهزة مجلس مدينة قها إخطارا بوقوع حادث مروري في منزل كوبري قها 2 على الطريق الزراعي، وانتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مجلس المدينة لموقع الحادث، وقامت أجهزة المجلس برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها والتحفظ على السيارة لاتخاذ اللازم.
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