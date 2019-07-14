تونس تتسلح بالتاريخ أمام السنغال في نصف نهائي الكان

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

تونس

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات نصف نهائي النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب 30 يونيو، ووصلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والخسارة أمام الجزائر، قبل الفوز على أوغندا في دور الـ16 وبنين في ربع النهائي، أما تونس فحلت ثانية في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل التغلب على غانا في دور الـ16 وعلى مدغشقر في ربع النهائي.

وتواجه المنتخبان في 20 مباراة سابقة، حققت خلالها تونس الانتصار في 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات للسنغال، وانتهت 7 لقاءات بالتعادل. وتواجه المنتخبان 4 مرات من قبل في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادلا سلبيا في دور المجموعات من نسختي 1965 و2002، وحسمت تونس مواجهة ربع النهائي في نسخة 2004 بهدف نظيف، وتعادلا في

وتواجه المنتخبان في 20 مباراة سابقة، حققت خلالها تونس الانتصار في 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات للسنغال، وانتهت 7 لقاءات بالتعادل.



وتواجه المنتخبان 4 مرات من قبل في كأس الأمم الإفريقية، إذ تعادلا سلبيا في دور المجموعات من نسختي 1965 و2002، وحسمت تونس مواجهة ربع النهائي في نسخة 2004 بهدف نظيف، وتعادلا في دور المجموعات في نسخة 2008 بنتيجة 2-2.



وتتطلع تونس للتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخها، إذ توجت باللقب عام 2004، وحلت وصيفة في نسختي 1965 و1996.



أما السنغال فتبحث عن الوصول إلى نهائي الكان للمرة الثانية في تاريخها، بعدما خسرت المباراة النهائية في نسخة 2002.



يذكر أن الفائز في تلك المباراة سيواجه في المباراة النهائية الفائز في نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين الجزائر ونيجيريا اليوم أيضًا.