قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع بدء الاستعداد لموسم الحج، تقوم البنوك العاملة في مصر بتوفير الريال السعودي حيث يزداد الطلب عليه بشكل ملحوظ، فيما تضع البنوك شروطا محددة للحصول عليه
مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه.
ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
شروط الحصول على الريال السعودي من البنوك
- جواز سفر سارٍ.
- تذكرة الطيران للمملكة العربية السعودية.
- أن يكون العميل متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية بغرض أداء العمرة أو فريضة الحج.
- أن يكون الحاج أو المعتمر عميلا بأحد البنوك المحلية، وله حساب بنكي، حتى يتسنى له الحصول على الحد الأقصى من العملة
شروط الحصول على الريال السعودي من البنوك
- جواز سفر سارٍ.
- تذكرة الطيران للمملكة العربية السعودية.
- أن يكون العميل متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية بغرض أداء العمرة أو فريضة الحج.
- أن يكون الحاج أو المعتمر عميلا بأحد البنوك المحلية، وله حساب بنكي، حتى يتسنى له الحصول على الحد الأقصى من العملة السعودية.
- صورة من تأشيرة السفر بغرض أداء مناسك الحج أو العمرة للعميل.
حدود توفير الريال السعودي في البنوك
أعلنت البنوك عن تدبير وتوفير احتياجات المواطنين من الريال السعودي، وذلك لعملائها وغير عملائها خلال موسم الحج للعام الهجرى الجاري، بالإضافة إلى توفير احتياجات شركات السياحة من العملة لسداد مستحقات السلطات السعودية.
ويختلف الحد الأقصى لتدبير الريال السعودي من بنك إلى آخر، وكذلك يختلف التدبير داخل البنك الواحد على حسب عميل أو غير عميل البنك.
ويتراوح الحد الأقصى للبنوك ما بين 1000 و5 آلاف ريال سعودي لكل جواز سفر.
ويتيح البنك الأهلي المصري تدبير نحو 5 آلاف ريال سعودي للعملاء، و2000 ريال سعودي لغير العملاء، فيما يسمح كل من بنك مصر، وبنك القاهرة بتدبير نحو 2000 ريال سعودي للعملاء، و1000 ريال سعودي لغير العملاء.
أما بالنسبة للبنوك المحلية العاملة في مصر فتقوم بتوفير الريال السعودي لعملائها فقط، وتختلف الحدود من عميل إلى آخر، وذلك على حسب حجم رصيده في البنك.
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شروط الحصول على الريال السعودي من شركات الصرافة
لا تضع شركات الصرافة أي حدود قصوى للحصول على الريال السعودي من خلالها، حيث تقوم بتوفير كل احتياجات الحجاج أو المعتمرين من العملة السعودية.
وقال علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن الطلب على الريـال السعودي يسير بشكل طبيعي جدا رغم اقتراب موسم الحج.
وأضاف الحريري أن هناك وفرة في العملة السعودية سواء في البنوك أو شركات الصرافة، ويعد هذا العام هو عام الوفرة والتراجع في سعر الريال متأثرا بتراجع الدولار، حيث تراجع خلال العام الحالي ما قيمته 32 قرشا منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن الطلب على الريـال السعودي يشهد وفرة مقارنة بمواسم الحج في السنوات الماضية.
ومنذ بداية العام الجاري 2019، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتنخفض العملة الخضراء بنحو 130 قرشا، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنوك
يبلغ متوسط سعر الريـال السعودي في البنوك نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
ويبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما يبلغ سعر الريال في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، ونحو 4.44 جنيه للبيع، ويبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
كما يبلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي نحو 4.38 جنيه للشراء، ونحو 4.44 جنيه للبيع، ويبلغ سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.40 جنيهات للشراء، و4.44 جنيه للبيع، بينما يبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.
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