قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع بدء الاستعداد لموسم الحج، تقوم البنوك العاملة في مصر بتوفير الريال السعودي حيث يزداد الطلب عليه بشكل ملحوظ، فيما تضع البنوك شروطا محددة للحصول عليه

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.

شروط الحصول على الريال السعودي من البنوك - جواز سفر سارٍ. - تذكرة الطيران للمملكة العربية السعودية. - أن يكون العميل متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية بغرض أداء العمرة أو فريضة الحج. - أن يكون الحاج أو المعتمر عميلا بأحد البنوك المحلية، وله حساب بنكي، حتى يتسنى له الحصول على الحد الأقصى من العملة