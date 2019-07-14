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قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع بدء الاستعداد لموسم الحج، تقوم البنوك العاملة في مصر بتوفير الريال السعودي حيث يزداد الطلب عليه بشكل ملحوظ، فيما تضع البنوك شروطا محددة للحصول عليه
تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
الريال السعودي
الريال السعودي
مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
شروط الحصول على الريال السعودي من البنوك - جواز سفر سارٍ. - تذكرة الطيران للمملكة العربية السعودية. - أن يكون العميل متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية بغرض أداء العمرة أو فريضة الحج. - أن يكون الحاج أو المعتمر عميلا بأحد البنوك المحلية، وله حساب بنكي، حتى يتسنى له الحصول على الحد الأقصى من العملة
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 14 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك البركة ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
المدن-الجديدة (1)

المدن الجديدة توسع حربها ضد «التوك توك» و«التروسيكل»

تشن أجهزة المدن الجديدة حربًا ضروسا على السيارات ذات العجلات الثلاثية «التوك توك، التروسيكل، والكارو»، من خلال حظر سيرها ومصادرتها وتحصيل غرامات بآلاف الجنيهات للمخالفين، فما حقيقة هذا الحظر؟ وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟ وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أم تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟ وما هي البدائل أمام سكان هذه المدن؟
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
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دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
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تصل إلى 400 ألف جنيه.. تفاصيل قروض الحج في البنوك

تتنافس البنوك الحكومية والعاملة في مصر على تقديم أفضل العروض والتمويلات الخاصة برحلات الحج والعمرة، خاصة مع اقتراب موسم الحج، فتقدم هذه البنوك للعملاء تمويلات بصيغة المرابحة طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للموظفين وأصحاب المهن الحرة. وتتراوح هذه القروض في البنوك ما بين 400 ألف جنيه كحد أقصى لتمويل رحلات الحج، ونحو 50 ألف جنيه كحد أقصى أيضًا لتمويل رحلات العمرة. وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا فى أعداد المعتمرين، حيث بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة لعام 1440هـ منذ انطلاق الموسم وحتى الآن، 541 ألفا و951 معتمرا.
دولار

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.
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الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
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