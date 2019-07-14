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العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
كوكب الأرض - صورة أرشيفية
كوكب الأرض - صورة أرشيفية
يقابل كوكب بلوتو الغامض، اليوم الأحد، الأرض والشمس، إذ ستكون الشمس وكوكب بلوتو على خط مستقيم واحد يتوسطه كوكب الأرض في المنتصف، ما يساعد فى رؤيته بشكل واضح لسكان الأرض، ولبعد بلوتو الكبير عن الأرض (حيث يقبع في أطراف المجموعة الشمسية)، فإنه لن يرى أكثر من نقطة مضيئة، ويستعد الفلكيون فى مصر والعالم لرصد هذه الظاهرة للمراقبة بشكل واسع من كافة المراصد الفلكية حول العالم لمعرفة درجة لمعان بلوتو، إضافة إلى معرفة المزيد عن أسطحه الرائعة وقمره الأكبر تشارون.
ويفتح تقابل بلوتو مع الأرض والشمس المجال كذلك لمعرفة المزيد عن كوكب الأرض ونشأة المجموعة الشمسية، وذلك لأنه جسم قديم، ويعتبر مثالا للعديد من الكواكب الأخرى التي تدور في مسارات مختلفة حول الشمس ضمن المجموعة الشمسية التى تحتضن كوكب الأرض، وذلك وفق ما أكده الدكتور جاد محمد القاضي رئيس القومي للبحوث الفلكية
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مكعبات الثلج..كيفية التخلص من حب الشباب في المنزل؟

تنتج حبوب الوجه خاصة حب الشباب نتيجة بعض العوامل، على سبيل المثال تحدث بعض التغيرات الهرمونية في مرحلة المراهقة، ويتبعها ظهور لبعض الحبوب وتزداد بشكل كبير عند ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، أو عند زيادة معدلات القلق والتوتر والاكتئاب، تناول الأطعمة الحارة التي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل تزيد من ظهورها بشكل واضح، وللتخلص منها بشكل طبيعي دون الحاجة لاستخدام المراهم الطبية، عليك بتجربة زيت شجرة الشاي وبياض البيض، نقلًا عن "timesofindia".
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تقنية جديدة تحيي آمال المصابين بالعمى لإعادة البصر

استعاد 6 مكفوفين بصرهم الجزئي من خلال عملية زرع، تنقل الصور مباشرة إلى المخ. حسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، أصبحت الرؤية ممكنة لمن فقدوا بصرهم وذلك بواسطة كاميرا فيديو مثبتة على نظارات ترسل لقطات إلى أقطاب كهربائية تمت زراعتها في القشرة البصرية للدماغ. قال المحاضر في جامعة كوليدج لندن، والجراح بمستشفى أوبتيجرا للعيون، أليكس شورت، إن تلك التقنية تعد تطورا مهما، وهو ما قام به مجموعة من المتخصصين من كلية بايلور الطبية في تكساس وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
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فول الصويا.. يقوي الأظافر ويحمي من التجاعيد

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وتستمر التخفيضات.. 3 سيارات جديدة تخفض أسعارها

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العالم يستعد لآخر خسوف جزئي للقمر الثلاثاء المقبل

تحاوطنا الظواهر الفلكية تقريبا كل شهر، والعالم يترقبها باهتمام، وفي يوم الثلاثاء المقبل، 16 يوليو، ستشهد جميع الدول خسوفا جزئيا للقمر من جميع الأماكن باستثناء البعض منها، وسيكون هذا الخسوف الأخير للقمر في عام 2019، حسبما ذكر موقع India Today. سيظهر الخسوف الجزئي للقمر في الهند ليلتي 16 و17 يوليو، كما سيكون الخسوف مرئيا في مناطق أستراليا ونيوزيلندا وبعض الجزر المجاورة وآسيا، باستثناء الأجزاء الشمالية الشرقية وإفريقيا وأوروبا باستثناء معظم الدول الإسكندنافية الشمالية ومعظم أمريكا الجنوبية.
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للمرة الرابعة.. تخفيض إيجل 580 للتخلص من موديل 2019

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار سيارتها إيجل 580 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصل إجماليها 50.100 جنيه منذ بداية العام، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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الثلاث الكبرى| مقارنة بين إيكوسبورت ورينيجيد وكريتا

نجحت سيارة الشركة الأمريكية «فورد» إيكوسبورت من احتلال المركز الأول في مبيعات فئتها الـSUV-B، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2019، بعد استحواذها على نسبة 29.7% من مبيعات تلك الفئة، بعد إطاحتها بالسيارة الأمريكية الأخرى جيب رينيجيد إلى المركز الثاني بنسبة مبيعات 27.2% من إجمالي فئتها، واحتلت هيونداي كريتا المركز الثالث بنسبة 17.8%. رغم تسبب حملات المقاطعة الشعبية في سيطرة الركود على سوق السيارات المحلية، كما تسببت في كثير من المشكلات، أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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