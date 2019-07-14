العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

كوكب الأرض - صورة أرشيفية

يقابل كوكب بلوتو الغامض، اليوم الأحد، الأرض والشمس، إذ ستكون الشمس وكوكب بلوتو على خط مستقيم واحد يتوسطه كوكب الأرض في المنتصف، ما يساعد فى رؤيته بشكل واضح لسكان الأرض، ولبعد بلوتو الكبير عن الأرض (حيث يقبع في أطراف المجموعة الشمسية)، فإنه لن يرى أكثر من نقطة مضيئة، ويستعد الفلكيون فى مصر والعالم لرصد هذه الظاهرة للمراقبة بشكل واسع من كافة المراصد الفلكية حول العالم لمعرفة درجة لمعان بلوتو، إضافة إلى معرفة المزيد عن أسطحه الرائعة وقمره الأكبر تشارون.

ويفتح تقابل بلوتو مع الأرض والشمس المجال كذلك لمعرفة المزيد عن كوكب الأرض ونشأة المجموعة الشمسية، وذلك لأنه جسم قديم، ويعتبر مثالا للعديد من الكواكب الأخرى التي تدور في مسارات مختلفة حول الشمس ضمن المجموعة الشمسية التى تحتضن كوكب الأرض، وذلك وفق ما أكده الدكتور جاد محمد القاضي رئيس القومي للبحوث الفلكية