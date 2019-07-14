«العمليات العراقية» تصل مناطق استغلها داعش قبل 2014

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

الانتصار على داعش العراق - صورة أرشيفية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، إذ قطعت القوات أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر). وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول: "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط 3 محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وصولا إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا، وجميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش". وذلك بحسب تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف رسول: "خلال الأيام الثلاثة الماضية تمكنت القوات الأمنية من تدمير العديد من الأنفاق والكهوف، بالإضافة إلى مواقع لوجيستية للإرهابيين والسيطرة على المركبات المفخخة ووثائق هامة، وقتل واعتقال إرهابيين"، مشيرا إلى أن هذه المناطق الخالية التي توصلت إليها القوات الأمنية كان يستغلها تنظيم (داعش) قبل عام