طالب ولكن.. قصة «هاكر» نصب على بنوك وشركات دولية

يرسل طلب تحديث بيانات بنكية فيستولى على بيانات بطاقات الدفع ليستخدمها فى شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكترونية وبنوك تضررت من دفعها رسوم جمارك بسببه

تحرير:سماح عوض الله ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

متهم بالاحتيال الإلكتروني- أرشيفية

طالب بدرجة شيطان، احترف النصب الإلكتروني، ومارسه على أفراد يستولي على بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وشركات أجنبية، يشترى منهم منتجات ويحملهم مصاريف الشحن والجمارك، وبنوك استولى على أموال المودعين فيها عن طريق الاحتيال، تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من الإيقاع به وضبطه، بعد مخاطبات بنكية ودولية من الأطراف المتضررين من نبوغ الطالب فى احتراف القرصنة الإلكترونية، وعثرت قوات الضبط على بنك معلومات لدى الطالب المتهم، تحوي بيانات كاملة عن بطاقات الائتمان التى استولى على أموال أصحابها.

«الهاكر» الذى حير مؤسسات تجارية وأخرى بنكية، عدد منها دولي، وإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية، تبين أنه طالب، يقيم فى منطقة ريفية بمحافظة القليوبية، وتحديدًا فى ناحية "بيجام" الواقعة بدائرة قسم شرطة شرطة شبرا الخيمة أول، وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة جرائم النصب والاحتيال،