طالب ولكن.. قصة «هاكر» نصب على بنوك وشركات دولية
يرسل طلب تحديث بيانات بنكية فيستولى على بيانات بطاقات الدفع ليستخدمها فى شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكترونية وبنوك تضررت من دفعها رسوم جمارك بسببه
تحرير:سماح عوض الله
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
متهم بالاحتيال الإلكتروني- أرشيفية
طالب بدرجة شيطان، احترف النصب الإلكتروني، ومارسه على أفراد يستولي على بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وشركات أجنبية، يشترى منهم منتجات ويحملهم مصاريف الشحن والجمارك، وبنوك استولى على أموال المودعين فيها عن طريق الاحتيال، تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من الإيقاع به وضبطه، بعد مخاطبات بنكية ودولية من الأطراف المتضررين من نبوغ الطالب فى احتراف القرصنة الإلكترونية، وعثرت قوات الضبط على بنك معلومات لدى الطالب المتهم، تحوي بيانات كاملة عن بطاقات الائتمان التى استولى على أموال أصحابها.
«الهاكر» الذى حير مؤسسات تجارية وأخرى بنكية، عدد منها دولي، وإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية، تبين أنه طالب، يقيم فى منطقة ريفية بمحافظة القليوبية، وتحديدًا فى ناحية "بيجام" الواقعة بدائرة قسم شرطة شرطة شبرا الخيمة أول، وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة جرائم النصب والاحتيال،
«الهاكر» الذى حير مؤسسات تجارية وأخرى بنكية، عدد منها دولي، وإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية، تبين أنه طالب، يقيم فى منطقة ريفية بمحافظة القليوبية، وتحديدًا فى ناحية "بيجام" الواقعة بدائرة قسم شرطة شرطة شبرا الخيمة أول، وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة جرائم النصب والاحتيال، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام الطالب المتهم باستغلال مهارته فى استخدام برامج القرصنة الإلكترونية؛ إذ اخترق عددًا من المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها.
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بعد هذه الخطوة يقوم المتهم -حسب ما أسفر عنه الفحص- بإرسال رسائل خادعة على الحسابات الإلكترونية لهؤلاء المستخدمين، تفيد طلبهم تحديث بياناتهم البنكية، وبموجب هذا التحديث المزعوم يتمكن من الاستيلاء علـى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء، وحينها يستخدمها فى شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية بالخارج وشحنها لنفسه.
البحث عن المتهم لضبطه جاء بعد بلاغات تلقتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بنوك أجنبية، تفيد الشكوى من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراؤها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها لطالبها، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 87 ألف جنيه، مما عرض الشركة المبلغة لأضرار مادية.
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة طالبا، مقيما بمنطقة بيجام بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، يقوم بالدخول على الموقع الإلكترونى "لإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية" طالبًا فتح حساب للاشتراك بإحدى الخدمات التى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمقر إقامته.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية تم ضبط المذكور بمحل إقامته دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وقيامه بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك باتباع الأسلوب الإجرامى المشار إليه باستخدام جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحتفظ به بمسكنه، وبإرشاده تم ضبط (هاتف محمول- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته).
وبفحص هاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم تبين وجود العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة بينه وبين بعض الأشخاص على تطبيق الواتس آب تظهر تبادلهم أرقام العديد من البطاقات الائتمانية المستولى عليها بطرق احتيالية، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها "رقم البطاقة، الرقم التعريفى، تاريخ الصلاحية"، وبعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التخفى أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم بطاقات الدفع الإلكترونى والنصب والاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
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