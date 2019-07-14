جريمة

طالب ولكن.. قصة «هاكر» نصب على بنوك وشركات دولية

يرسل طلب تحديث بيانات بنكية فيستولى على بيانات بطاقات الدفع ليستخدمها فى شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكترونية وبنوك تضررت من دفعها رسوم جمارك بسببه
تحرير:سماح عوض الله ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
متهم بالاحتيال الإلكتروني- أرشيفية
متهم بالاحتيال الإلكتروني- أرشيفية
طالب بدرجة شيطان، احترف النصب الإلكتروني، ومارسه على أفراد يستولي على بيانات بطاقاتهم الائتمانية، وشركات أجنبية، يشترى منهم منتجات ويحملهم مصاريف الشحن والجمارك، وبنوك استولى على أموال المودعين فيها عن طريق الاحتيال، تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من الإيقاع به وضبطه، بعد مخاطبات بنكية ودولية من الأطراف المتضررين من نبوغ الطالب فى احتراف القرصنة الإلكترونية، وعثرت قوات الضبط على بنك معلومات لدى الطالب المتهم، تحوي بيانات كاملة عن بطاقات الائتمان التى استولى على أموال أصحابها.
«الهاكر» الذى حير مؤسسات تجارية وأخرى بنكية، عدد منها دولي، وإحدى شركات الخدمات الجوية المحلية، تبين أنه طالب، يقيم فى منطقة ريفية بمحافظة القليوبية، وتحديدًا فى ناحية "بيجام" الواقعة بدائرة قسم شرطة شرطة شبرا الخيمة أول، وتبين من تحريات مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة جرائم النصب والاحتيال،
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طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
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"خد30 ألف واسكت".. مأساة أسرة ضحية حمام الموت بالمرج

حوارٍ ضيقة، وبيت عنوانه الرضا، مضيء كقلوب قاطنيه، يغلب قسوة الحياة بابتسامة تغطي بحرا من الشقاء، حلمه يدخره في ولده، ودعاؤه يسبقه الستر، ولكن تبددت الأحلام، وانطفأت الأنوار ودق الحزن الباب، وخطف الموت الحلم تاركا خلفه رجلا جالسا على عتبة بابه لا يملك سوى صورة ولده ودمع يغرق وجهه، وأم شاردة الذهن فتحت الباب على مصراعيه في انتظار من خرج ولم يعد، تُمني نفسها بأن ما حدث كابوس سوف يسحقه الحلم، تمسك بملابس فلذة كبدها وترفع يديها للسماء مرددة: «الصبر من عندك يا رب». «حازم خالد» صاحب الـ13 عاما، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة مشهورا.
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إنقاذ طالبي ثانوي بأسيوط حاولا الانتحار لضعف المجموع

«مبيد حشري وأقراص كيميائية» وسيلتان لجأ إليهما طالب وطالبة بالثانوية العامة، فى محاولة بائسة للتخلص من حياتيهما انتحارًا، بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، إلا أن حالة الإعياء التى تعرضا لها جراء التسمم بالطريقتين نبهت أسرتيهما، ليبادر أهلهما بنقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تم إدخالهما قسم الطوارئ، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما، ومحاولة إجراء غسيل معدة وتطهير السموم التى تجرعاها بطرق طبية، بينما تم إخطار مديرية أمن أسيوط بواقعتي الشروع فى الانتحار، وذلك للتحقق الأمني من عدم وجود شبهة جنائية.
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انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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