الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص

الجزائر

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.

وتواجه المنتخبان في 19 مباراة سابقة، حققت خلالها نيجيريا الفوز في 9 مباريات وتعادلت في 3 لقاءات وخسرت 7 مواجهات أخرى. وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل في كأس الأمم الإفريقية، وكانت المباراة الأولى في نهائي نسخة 1980 وحينها فازت نيجيريا 3-0، قبل أن تحسم الجزائر المواجهة الثانية في دور المجموعات من نسخة

وتواجه المنتخبان في 19 مباراة سابقة، حققت خلالها نيجيريا الفوز في 9 مباريات وتعادلت في 3 لقاءات وخسرت 7 مواجهات أخرى.



وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل في كأس الأمم الإفريقية، وكانت المباراة الأولى في نهائي نسخة 1980 وحينها فازت نيجيريا 3-0، قبل أن تحسم الجزائر المواجهة الثانية في دور المجموعات من نسخة 1982 بنتيجة 2-1، وتعادلا في دور المجموعات عام 1984.



وفازت نيجيريا بركلات الترجيح في نصف نهائي نسخة 1988، وتواجها مرتين في نسخة 1990، وحسمت الجزائر المباراة الأولى في دور المجموعات بنتيجة 5-1، وفازت في النهائي 1-0.



وحسمت نيجيريا مواجهة دور المجموعات عام 2002 بنتيجة 1-0، قبل أن تفوز بنفس النتيجة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2010.



ويواجه الفائز في تلك المباراة، الفائز في مواجهة السنغال وتونس في نصف النهائي الآخر.