رياضة

الجزائر ضد نيجيريا.. من يتأهل لنهائي الكان؟

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١١ ص
الجزائر
الجزائر
يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، عندما تواجه الجزائر منتخب نيجيريا، وتأهلت الجزائر لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والسنغال، وتخطت غينيا في دور الـ16 قبل أن تطيح بكوت ديفوار في ربع النهائي، أما نيجيريا فحلت ثانية في المجموعة الثانية بالفوز على بوروندي وغينيا، والخسارة أمام مدغشقر، وأطاحت في دور الـ16 بحاملة اللقب الكاميرون، قبل تخطي عقبة جنوب إفريقيا في ربع النهائي.
وتواجه المنتخبان في 19 مباراة سابقة، حققت خلالها نيجيريا الفوز في 9 مباريات وتعادلت في 3 لقاءات وخسرت 7 مواجهات أخرى. وتواجه المنتخبان 8 مرات من قبل في كأس الأمم الإفريقية، وكانت المباراة الأولى في نهائي نسخة 1980 وحينها فازت نيجيريا 3-0، قبل أن تحسم الجزائر المواجهة الثانية في دور المجموعات من نسخة
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تونس-وموريتانيا 1 (13)

تونس تتسلح بالتاريخ أمام السنغال في نصف نهائي الكان

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات نصف نهائي النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب 30 يونيو، ووصلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والخسارة أمام الجزائر، قبل الفوز على أوغندا في دور الـ16 وبنين في ربع النهائي، أما تونس فحلت ثانية في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل التغلب على غانا في دور الـ16 وعلى مدغشقر في ربع النهائي.
تكريم-ضيوف-بطولة الاستريت-وورك-اوت-تصوير-سامح-ابو-حسن‎ (2)

وزير الرياضة: سنواصل دعم لعبة «ستريت وورك أوت»

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، على التنظيم الرائع لبطولة الجمهورية، وسط حضور كبير من الضيوف المميزين. وأعرب الوزير، خلال كلمته في افتتاح بطولة الجمهورية، مساء السبت، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير من الشباب لفعاليات البطولة يمنح المنظومة الرياضية في مصر مزيد من الأمل تجاه المستقبل. وأضاف أن رياضة «ستريت وورك أوت» هى لعبة بسيطة، لها رسالة تحفيزية مهمة للشباب المصري على ممارسة الرياضة دون أي معوقات.
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رئيس الزمالك: سنقاضي أي نادٍ يتعاقد مع كهربا

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق الأبيض لن يتمكن من التحرك لسنتيمتر واحد بعيدًا عن النادي إلا بإذنه وموافقته، ثم قرار عرضه للبيع، وأضاف رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، على قناة «المحور»، أنه تعاقد مع كهربا مقابل 8 ملايين جنيه، قادمًا من إنبي ولعب مع الفريق لموسم واحد، ووافق على رحيله إلى اتحاد جدة في الموسم التالي بعدما ألح اللاعب بحجة تأمين مستقبله، لافتا إلى أنه وافق في النهاية حرصا على مصلحته، لكنه يتعامل الآن بنكران للجميل على حد وصفه.
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تونس-وموريتانيا 1 (13)

تونس تتسلح بالتاريخ أمام السنغال في نصف نهائي الكان

تنطلق، اليوم الأحد، مباريات نصف نهائي النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب التونسي نظيره السنغالي في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب 30 يونيو، ووصلت السنغال إلى هذا الدور بعدما حلت ثانية في المجموعة الثالثة بالفوز على تنزانيا وكينيا والخسارة أمام الجزائر، قبل الفوز على أوغندا في دور الـ16 وبنين في ربع النهائي، أما تونس فحلت ثانية في المجموعة الخامسة بالتعادل مع مالي وأنجولا وموريتانيا، قبل التغلب على غانا في دور الـ16 وعلى مدغشقر في ربع النهائي.
تونس-ومالي‎ (3)

جيريس: من الطبيعي وجود تونس في نصف نهائي الكان

أكد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، صعوبة مواجهة السنغال غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم السبت: "نواجه فريقا قويا للغاية، ولكنه أشبه بالكتاب المفتوح بالنسبة لنا، فنحن نعرف كل لاعبيه، وبالتالي يتوجب علينا إيقاف مفاتيح لعب السنغال ومحاولة اختراق دفاعهم القوي"، وأشار الفرنسي إلى أن العامل البدني سيلعب دورًا كبيرًا في حسم هوية الفائز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية.
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مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".
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مدرب السنغال: نعرف تونس جيدا وسنصنع الفارق

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، اليوم السبت، صعوبة مواجهة المنتخب التونسي غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في التعامل مع العديد من الفرق التي اتبعت أساليب لعب مختلفة طوال البطولة، وبالنظر إلى تونس، نجد أن أسلوب لعبها يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ومحاولة الاختراق من العمق، ومن ثم أنتظر مواجهة صعبة للغاية غدًا"، كما أكد سيسيه جاهزية الثنائي مباي نيانج ومباي دياني، لخوض مباراة غدٍ.
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